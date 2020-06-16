У студії "Квартал 95" різко відповіли на звинувачення "Дизель шоу" в плагіаті їх жарти 5-річної давності.

Так, актор "Кварталу" Артем Гагарін прокоментував пост "Дизеля" в Facebook, в якому ті вказали на "крадіжку" жартів. Артист зазначив, що вони за основу для свого номера взяли епізод з книги, яка вийшла ще в 2013 році. Отже, за словами Гагаріна, "Дизель шоу" теж її "вкрали" у автора.

При цьому Гагарін "вколов" акторів, що звинувачують "Квартал", написавши, що ті нібито "не читають книги".

"Не накручуйте себе, цей жарт ми вкрали не у вас, а прочитали в книзі по 2013 рік. Просто не подумали, що ви також книги читаєте. Хоча в цілому ви праві, жарт можна придумати один раз, а вкрасти кілька... Тільки в цьому випадку ми – другі", – різко написав Гагарін.

В "Кварталі 95" грубо відповіли "Дизель шоу" на звинувачення в "крадіжці" жартів

Пізніше представники "Дизель шоу" відповіли Гагаріну, підкресливши, що в зазначеній ним книзі дійсно є подібний жарт, однак він не повністю збігається з їх номером від 2015 року. У той же час жарт "Кварталу" в точності повторює зміст виступу "Дизеля".

"Непогана спроба, Артемко. Ось тільки текст книги і номера не збігається. Зовсім не збігається. А ось нашого номера і вкраденого "Вечірнім кварталом" – збігається один в один. Як так?! Наші автори, на відміну від вас, номери пишуть самі, а не "запозичують" у інших", – відповів "Дизель"

Нагадаємо, гумористична студія "Дизель шоу" звинуватила "Квартал 95" в плагіаті – останні нібито в точності перезняли і видали за свій номер "Дизеля" про вивчення англійської мови через 5 років. У Facebook був опублікований ролик, який доводить ймовірне порушення авторського права "кварталівців".

"Напевно миші, які з'їли зерно в Держрезерві, влаштувалися авторами до колег з "Кварталу". І тепер сценарії можна не вигадувати, а просто перезнімати чужі номери", – висловилися на сторінці "Дизель шоу".

Відео номерів "Кварталу" і "Дизеля":

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