"В "Квартал 95" не полізу": українець яскраво спародіював Зеленського. Відео

Музикант зі Львова Андрій Верлань є, можливо, одним з найкращих пародистів президента України Володимира Зеленського.

В ефірі ObozTV Верлань продемонстрував свій талант, а також розповів, як йому вдалося навчитися копіювати голос глави держави.

"Я – музикант і людина, яка працює вокалом. У мене часто сідав голос, і я помітив, що варто додати трохи гнусавості, щоб голос був майже один в один схожий", – пояснив пародист.

При цьому Верлань запевнив, що в жодному разі "не полізе" в "Квартал 95", який зараз шукає артиста на місце Зеленського, що звільнилося.

За словами львів'янина, він намагається стежити за об'єктом своїх пародій, "але щодня стежити напряжно".

"Я дивлюся новини, бачу в них жарт і записую цього", – розповів він.

Також Верлань розповів, що спочатку у нього було дуже багато "хейтерів", однак зараз його творчість набирає популярність в Youtube.

Володимир Зеленський і Андрій Верлань

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше студія "Квартал 95" почала шукати актора, який замінить нинішнього президента України Володимира Зеленського.

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