Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

"В "Квартал 95" не полізу": українець яскраво спародіював Зеленського. Відео

4.3т Читати матеріал російською

Музикант зі Львова Андрій Верлань є, можливо, одним з найкращих пародистів президента України Володимира Зеленського.

В ефірі ObozTV Верлань продемонстрував свій талант, а також розповів, як йому вдалося навчитися копіювати голос глави держави.

"Я – музикант і людина, яка працює вокалом. У мене часто сідав голос, і я помітив, що варто додати трохи гнусавості, щоб голос був майже один в один схожий", – пояснив пародист.

При цьому Верлань запевнив, що в жодному разі "не полізе" в "Квартал 95", який зараз шукає артиста на місце Зеленського, що звільнилося.

Новини
Мосійчук розповів, кого міг би замінити в "Кварталі 95"

За словами львів'янина, він намагається стежити за об'єктом своїх пародій, "але щодня стежити напряжно".

"Я дивлюся новини, бачу в них жарт і записую цього", – розповів він.

Також Верлань розповів, що спочатку у нього було дуже багато "хейтерів", однак зараз його творчість набирає популярність в Youtube.

Українець яскраво спародіював Зеленського: відео

Володимир Зеленський і Андрій Верлань

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше студія "Квартал 95" почала шукати актора, який замінить нинішнього президента України Володимира Зеленського.

Шоу "О, Крапівіна!" дивіться щодня по буднях з 09:00 до 10:00 на ObozTV.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Володимир Зеленський Андрій Верлань
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
6
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel