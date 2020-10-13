В Києві встановлять пам’ятник Богдану Ступці

22 жовтня в Guramma Modern Asia ( Дніпровський узвіз, 1) відбудеться Мистецький вечір CREATIVE CHARITY EVENING на честь Народного артиста України Богдана Ступки та благодійний аукціон, метою якого є збір коштів на зведення пам'ятника актору.

У серпні наступного 2021 року Богдану Ступці мало би виповнитися 80 років з дня його народження. До цієї дати планується встановлення пам'ятника біля Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка, де він працював. Для реалізації задуму син та онук актора – Остап та Дмитро Ступки – запрошують поважних гостей, зірок театру та музики на благодійний аукціон та концерт пам'яті Богдана Ступки.

В рамках події відбудеться аукціон з представленими особистими речами відомого актора, винами з його приватних коллекцій, роботами відомих митців, художників та скульпторів. Усі кошти з нього підуть на майбутнє зведення пам’ятника.

Гості події першими побачать макет майбутнього проекту. Його презентують автори – династія українських скульпторів Володимир Чепелик та його син Олексій Чепелик. Володимир Андрійович є одним із засновників Академії мистецтв України і Голова Національної спілки художників України.

Остап та Дмитро Ступка запросили своїх зіркових друзів на сцену, щоб влаштувати мистецький вечір на честь пам’яті актора. Вперше відбудуться моновистави та театральні монологи від артистів українського театру упереміш з хітами музичних виконавців (Олег Скрипка, Арсен Мірзоян, Анатолій Гнатюк, гурти "Без обмежень" та "Скай").

Богдан Бенюк, Руслана Писанка, Андрій Романенко та Ніна Матвієнко – кожний зірковий гість розповість свою особисту історію, яка пов’язана з Богданом Сільвестровичем, та виконають ексклюзивні моновистави. Зі своїми композиціями до відомих театральних постановок та саундтреків в українському кіно завітає українській піаніст Андрій Соловйов – засновник українського фестивального руху "SOLOVIOV ART", композитор та аранжувальник. Спеціальний творчий сюрприз готують організатори та ведучі заходу – Остап та Дмитро Ступки. -

"Мій батько казав: "Роби справу чесно з душею, і твоє до тебе прийде". Його завжди оточували люди, які були віддані своїй справі та творчості. Він був дуже дуже товариською людиною. Багато з тих, хто бував на його виставах у театрі, мав справу чи навіть бесіду з татом, пам’ятає про його мудрість і щирість, професіоналізм і бажання прославити Україну," – каже син актора Остап Ступка.

Коли: 22 жовтня 2020 року.

Де: ресторан Guramma Modern Asia (Дніпровський узвіз, 1).

Ціна квитка: 1500 грн.