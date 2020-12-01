В Італії надрукували історичний роман про Голодомор в Україні

В Італії надрукували книгу, присвячену подіям під час Голодомору в Україні. Історичний роман "Holodomor. Primavera in Ucraina" написав відомий політолог, історик та письменник Руджеро Д'Алессандро.

Про це повідомили на Facebook -сторінці посольства України в Італії. Зазначається, що це унікальне явище у світовій літературі.

Роман "Holodomor. Primavera in Ucraina": про що йдеться в книзі

У книзі йдеться про історію майора радянської армії Михайла Саломова. Його направляють в Україну для участі в заходах зі знищення місцевого населення.

Роман "Holodomor. Primavera in Ucraina" Руджеро Д'Алессандро Facebook-сторінка посольства України в Італії

Втім, під впливом людських емоцій та вражений жорстокістю своїх керівників, Саломов припиняє виконувати злочинні накази й починає допомагати українцям пережити ці страшні часи.

"Тепер італійці можуть дізнатися правду про Голодомор не тільки з наукових досліджень, таких як "Голодомор в Україні. Забутий геноцид" Етторре Чінеллі та "Великий голод" Енн Епплбаумма, але і з історичного роману Д'Алессандро", – зазначили в публікації.

Facebook-сторінка посольства України в Італії

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 28 листопада, пройшов День пам'яті жертв голодоморів і репресій. Багато українських знаменитостей у соціальних мережах згадали про трагедію і написали зворушливі звернення.