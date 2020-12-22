В Індії обрали "Міс Транскоролеву": який вигляд вона має. Фото

В Індії відбувся конкурс краси серед трансгендерних жінок – "Міс Транскоролева". Його переможницею стала модельєрка та стилістка Шайне Соні.

Про це повідомляє видання CNN. За словами інсайдерів, тепер жінка планує захищати на світовій сцені права трансгендерів, пригноблених на її батьківщині. У 2021 році вона візьме участь у конкурсі "Міс Міжнародна королева".

Шайне Соні стала переможницею конкурсу "Міс Транскоролева" в Індії Instagram Шайне Соні

Що відомо про переможницю конкурсу "Міс Транскоролева"

Соні, яка народилася хлопчиком, з юних років ідентифікувала себе як дівчинку. Вона піддавалася тиску з боку родичів і друзів, які вимагали, щоб вона поводилася як належить її біологічній статі.

Шайне пішла з дому в 17 років, вступивши в Національний інститут технології моди, потім заснувала власний бренд і почала приймати гормони.

Протягом останніх кількох років модельєрка й інші активісти в Індії виступали на захист прав ЛГБТ. Також вони домагалися проведення в школах уроків толерантності.

Шайне Соні Instagram Шайне Соні

Шайне Соні Instagram Шайне Соні

Шайне Соні Instagram Шайне Соні

Шайне Соні Instagram Шайне Соні

Шайне Соні Instagram Шайне Соні

Конкурс "Міс Транскоролева" вперше провели в Індії у 2017 році. Він містить у собі всі атрибути традиційного конкурсу краси: фотосесію, конкурс талантів, дефіле, ретельно продумані костюми, суддів і сотні глядачів.

Шайне Соні перемогла в конкурсі "Міс Транскоролева" Instagram Шайне Соні

Шайне Соні з учасницями конкурсу "Міс Транскоролева" cnn.com

Конкурс "Міс Транскоролева" в Індії cnn.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві обрали найкрасивішу власницю пишних форм в Україні – "Міс Plus Size". Нею стала уродженка міста Вилкове Наталія Степанівська, яка нині проживає в Одесі.