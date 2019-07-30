"В фартуху на голе тіло": Потап зробив інтимне зізнання про Каменських

Український шоумен і музикант Потап (Олексій Потапенко) розповів інтимні подробиці про сімейне життя зі співачкою Настею Каменських.
Так, за лаштунками фестивалю "Жара" в Баку (Азербайджан), Потапенко заявив, що відчуває себе щасливим у шлюбі – дружина піклується про нього і ходить по оселі голою. Ролик з розмовою з Потапом і Настею опублікований на фан-сторінці Потапа і Насті в Instagram (щоб подивитися відео, доскролльте новина до кінця).
"Зараз у мене взагалі немає стресу: класне життя, молода дружина, вона стежить за мною, збирає мені валізу, вона розкішно готує, ходить по оселі в фартусі на голе тіло, співає італійською мовою. Ну, ось що може бути краще?" – розповів Олексій про сімейне життя.
Потап і Настя Каменських
ГолосUA
Каменських, в свою чергу, розповіла, що вони з Потапом планують продовжити свій медовий місяць. Вони полетіли на курорт "довідпочивати", про що артистка написала на особистій сторінці в Instagram.
"Ми їдемо "довідпочивати", доробити свій медовий місяць. Зовсім скоро", – поділилася Настя, при цьому не розкриваючи назву курорту, куди вони вирушили з чоловіком.
"Довгий шлях проробили сьогодні, але нарешті ми на місці! З цієї секунди мій відпочинок почався", – розповіла артистка.
-Хід будинку в фартусі на голе тіло голенького на кухні, на тобі лише фартук..🤫🔥 П.С. Спасибі величезне одному чоловічкові за це відео💛 • • • @kamenskux @mozgiband # спека # жара2019 # потапінастя # пін # семьяпотапенко # Потапенко # каменских # МузТВ #mozgi #nk #bearanddiamond # настякаменскіх # потап # ВТП
Як повідомляв OBOZREVATEL:
23 травня відбулося таємна весілля Каменських і Потапенка.
Після цього вони вирушили до Туреччини в медовий місяць, звідки радували шанувальників численними знімками.
3 червня стало відомо, що парочка була змушена повернутися з відпочинку.
Потап після весілля почав ділитися еротичними фотографіями голої дружини.
Пізніше репер зізнався, що медового місяця подружжю виявилося замало, тому вони вирушили до Праги.
З'ясувалися цікаві подробиці про шлюб Потапа і Насті: виявилося, що офіційно пара одружилася ще в жовтні 2018 року.
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