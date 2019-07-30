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"В фартуху на голе тіло": Потап зробив інтимне зізнання про Каменських

3.4т Читати матеріал російською

Український шоумен і музикант Потап (Олексій Потапенко) розповів інтимні подробиці про сімейне життя зі співачкою Настею Каменських.

Так, за лаштунками фестивалю "Жара" в Баку (Азербайджан), Потапенко заявив, що відчуває себе щасливим у шлюбі – дружина піклується про нього і ходить по оселі голою. Ролик з розмовою з Потапом і Настею опублікований на фан-сторінці Потапа і Насті в Instagram (щоб подивитися відео, доскролльте новина до кінця).

"Зараз у мене взагалі немає стресу: класне життя, молода дружина, вона стежить за мною, збирає мені валізу, вона розкішно готує, ходить по оселі в фартусі на голе тіло, співає італійською мовою. Ну, ось що може бути краще?" – розповів Олексій про сімейне життя.

Потап і Настя Каменських

Потап і Настя Каменських

ГолосUA

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Каменських, в свою чергу, розповіла, що вони з Потапом планують продовжити свій медовий місяць. Вони полетіли на курорт "довідпочивати", про що артистка написала на особистій сторінці в Instagram.

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"Ми їдемо "довідпочивати", доробити свій медовий місяць. Зовсім скоро", – поділилася Настя, при цьому не розкриваючи назву курорту, куди вони вирушили з чоловіком.

"Довгий шлях проробили сьогодні, але нарешті ми на місці! З цієї секунди мій відпочинок почався", – розповіла артистка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Олексій Потапенко (Потап) "Потап і Настя" Настя Каменських (NK)
Тег
шоу-бизнес
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