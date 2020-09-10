У Єфремова забрали статус підприємця через низькі доходи

Актора Михайла Єфремова, якого засудили до 8 років колонії через смертельну ДТП, вивели з російського реєстру суб'єктів малого і середнього підприємництва, тому що його дохід занадто впав.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, театр "Современник" підписав з артистом 11 контрактів через держзакупівлі на 32,3 млн рублів (11,8 млн грн). Тому Єфремов вважав себе "індивідуальним підприємцем".

За вихід на сцену знаменитість отримувала від 100 до 200 тисяч рублів (від 36 до 73 тисяч грн), а за кожну репетицію – 10 тисяч рублів (3,6 тисячі грн). Через пандемію коронавірусу Єфремов кілька місяців сидів без роботи, а нещодавно він визнав, що скоїв смертельну ДТП, тому його засудили до 8 років колонії загального режиму.

Єфремов на сцені театру. LiveJournal

Нагадаємо, 8 вересня після оголошення вироку в суді Михайла Єфремова доставили в московський СІЗО №5 "Водник", де він пробуде десять діб на карантині. За цей час йому підберуть камеру й сусідів з урахуванням психологічної сумісності, після чого актора доставлять до виправної колонії.

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