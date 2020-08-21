Адвокат Михайла Єфремова, який влаштував смертельну ДТП у центрі Москви, Ельман Пашаєв заявив, що в актора виявлено розлад особистості.

Про це він повідомив під час сьомого засідання Пресненського суду в п'ятницю, 21 серпня. За його словами, хвороба розвинулася в актора через проблеми зі здоров'ям і зловживання алкоголем, пише Telegram-канал Mash.

"Після допиту дружини Софії, де вона більш детально пояснила, що після 300 грамів (алкоголю. – Ред.) він нічого не пам'ятає, Єфремову провели експертизу. У нього виявили органічний розлад особистості і синдром залежності від алкоголю", – відзначив Пашаєв.

Нагадаємо, актор раніше стверджував, що не впізнав себе на відео з місця смертельного ДТП і нічого не пам'ятає.

Адвокат заявив про розлад особистості в Єфремова ura.news

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