У Михайла Єфремова виявили розлад особистості. Kerch.one
Адвокат Михайла Єфремова, який влаштував смертельну ДТП у центрі Москви, Ельман Пашаєв заявив, що в актора виявлено розлад особистості.
Про це він повідомив під час сьомого засідання Пресненського суду в п'ятницю, 21 серпня. За його словами, хвороба розвинулася в актора через проблеми зі здоров'ям і зловживання алкоголем, пише Telegram-канал Mash.
"Після допиту дружини Софії, де вона більш детально пояснила, що після 300 грамів (алкоголю. – Ред.) він нічого не пам'ятає, Єфремову провели експертизу. У нього виявили органічний розлад особистості і синдром залежності від алкоголю", – відзначив Пашаєв.
Нагадаємо, актор раніше стверджував, що не впізнав себе на відео з місця смертельного ДТП і нічого не пам'ятає.
Адвокат заявив про розлад особистості в Єфремова ura.news
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, будучи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення в сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення та допомогу від актора.
У МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельну ДТП на Смоленській площі. Йому було пред'явлено звинувачення в остаточній редакції за ст. 264 ч. 4 КК РФ. Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.
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