В ефектній сукні з декольте: дочка онкохворої Заворотнюк показала нове фото

Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком мозку, Анна поділилася новим фото.

Так, у своєму Instagram дівчина вперше за довгий час перервала мовчання і порадувала підписників свіжою публікацією.

Анна Заворотнюк Інстаграм

На фотографії в соцмережі Анна сфотографована в ефектному капелюшку і стильній сукні з декольте, яка підкреслила ідеальну фігуру дівчини. Правда, під знімком дочка актриси вже традиційно не залишила коментарів, продовжуючи зберігати мовчання.

Анна Заворотнюк Інстаграм

Кілька днів тому дівчина вже публікувала свіже фото на своїй сторінці: тоді Анна показала новий манікюр.

Анна Заворотнюк Інстаграм

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