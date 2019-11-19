В ефектній сукні з декольте: дочка онкохворої Заворотнюк показала нове фото

Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком мозку, Анна поділилася новим фото.
Так, у своєму Instagram дівчина вперше за довгий час перервала мовчання і порадувала підписників свіжою публікацією.
Анна Заворотнюк
Інстаграм
На фотографії в соцмережі Анна сфотографована в ефектному капелюшку і стильній сукні з декольте, яка підкреслила ідеальну фігуру дівчини. Правда, під знімком дочка актриси вже традиційно не залишила коментарів, продовжуючи зберігати мовчання.
Анна Заворотнюк
Інстаграм
Кілька днів тому дівчина вже публікувала свіже фото на своїй сторінці: тоді Анна показала новий манікюр.
Анна Заворотнюк
Інстаграм
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання - пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Відзначається, що актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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