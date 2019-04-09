МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

В "ДНР" виступлять популярні музиканти з Росії

2.4тЧитати матеріал російською

В окупованому Донецьку до Дня космонавтики виступлять популярні російські гурти "Братья Грим" і "Метро", а також співак Мітя Фомін.

Крім того, 19 квітня популярний в РФ репер Хаскі дасть сольний концерт в одному з місцевих клубів. Про це повідомляється в офіційній спільноті музиканта у забороненій в Україні соціальній мережі "Вконтакте".

Репер Хаскі

Репер Хаскі

Коммерсант

Новини
У Москві прощаються з легендарним режисером Данелією: фото і відео похорону

Репер Хаскі виступить 19 квітня в нічному клубі Chicago о 19:00. Ціни на квитки на його концерт стартують від 400 рублів.

В "ДНР" виступлять популярні музиканти з Росії

В окупованому Донецьку 13 квітня відбудеться святковий концерт за участі зірок російської естради, приурочений до Дня космонавтики. На сцені виступлять Мітя Фомін, Согдіана, гурти "Братья Грим" і "Метро".

В "ДНР" виступлять популярні музиканти з Росії

Як раніше писав OBOZREVATEL, українські ЗМІ розтиражували відео, на якому нібито російський співак Олег Газманов під час виступу на території "ДНР" провалюється під сцену, а фонограма продовжує грати.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Поділитися у Facebook
2
Коментарі
18
5
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
9
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
КАРПАТСЬКИЙ Вовк
КАРПАТСЬКИЙ Вовк
Де популярні ці,, зрочки" в денері і в параші.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Борисс Робот
Борисс Робот
Группа "Метро" выступит в разграбленном "Метро"... а Миша Фомин похоже в местном гей-клубе...
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0

Блоги / думки