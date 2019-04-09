В "ДНР" виступлять популярні музиканти з Росії

В окупованому Донецьку до Дня космонавтики виступлять популярні російські гурти "Братья Грим" і "Метро", а також співак Мітя Фомін.

Крім того, 19 квітня популярний в РФ репер Хаскі дасть сольний концерт в одному з місцевих клубів. Про це повідомляється в офіційній спільноті музиканта у забороненій в Україні соціальній мережі "Вконтакте".

Репер Хаскі Коммерсант

Репер Хаскі виступить 19 квітня в нічному клубі Chicago о 19:00. Ціни на квитки на його концерт стартують від 400 рублів.

В окупованому Донецьку 13 квітня відбудеться святковий концерт за участі зірок російської естради, приурочений до Дня космонавтики. На сцені виступлять Мітя Фомін, Согдіана, гурти "Братья Грим" і "Метро".

Як раніше писав OBOZREVATEL, українські ЗМІ розтиражували відео, на якому нібито російський співак Олег Газманов під час виступу на території "ДНР" провалюється під сцену, а фонограма продовжує грати.

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