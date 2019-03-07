''В чому мати народила'': російська знаменитість похвалилася пікантними фото

Російська актриса і телеведуча Анфіса Чехова знову балує підписників в Instagram пікантними фото з курорту на Мальдівах.

Опублікувавши нещодавно серію гарячих знімків, знаменитість знову стала позувати перед камерою. На особистій сторінці в соцмережі Чехова похвалилася серією нових фотографій, на яких позує в білизні.

Фото: instagram.com/achekhova

"Мальдіви, звичайно, просякнуті еротикою наскрізь. Незважаючи на те, що це глибоко мусульманська країна, тут на островах так самотньо, що хочеться зливатися з природою і ходити в чому мати народила", — зізналася телеведуча.

Менш ніж за годину після публікації знімки Чехової зібрали понад 20 тис. лайків. Фоловери зірки захоплювалися її зовнішністю.

Фото: instagram.com/achekhova

Фото: instagram.com/achekhova

"Шикарна жінка", "Божественно", "Дуже красиво", "Анфісо, ви вогонь просто", — вказали під знімками 41-річної Чехової.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Чехова є однією з тих зірок РФ, які часто радують шанувальників знімками пишного бюста.

Варто зазначити, що величезна частина чоловічого населення країни і деякі жінки пристрасно люблять зірку. Вона вела колись передачу "Секс з Анфісою Чеховою", в якій відверто обговорювалися проблеми та новинки в інтимному житті.

Про свій ідеальний секс вона розповіла у вересні 2018 року, зазначивши, що він був пов'язаний з вагою.

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