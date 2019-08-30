В білизні та на підборах: Ірина Шейк розбурхала шанувальників пікантним відео

Російська модель Ірина Шейк, яка нещодавно розлучилася з актором Бредлі Купером, розбурхала мережу пікантним роликом.

Відповідне відео зірка опублікувала в своїх Instagram. Вона пройшлася вулицею, як на подіумі, в дуже екстравагантному образі (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Ірина Шейк instagram / irinashayk

Зокрема, Шейк була одягнена в чорні колготки в дрібний горошок, стрінги, бюстгалтер і глянсову куртку. Образ прикрашали високі підбори і червона помада. Шанувальників буквально звели з розуму хода і погляд пантери.

Ірина Шейк у пікантному образі Кадр із відео

"Чудово", "Чорт забирай", "Королева", "Краща модель у світі", "В якийсь момент зловив себе на тому, що подивився це раз 20", – відреагували шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шейк знялася у відвертій фотосесії з абсолютно голими грудьми, викликавши ажіотаж гарячими знімками.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!