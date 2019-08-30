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В білизні та на підборах: Ірина Шейк розбурхала шанувальників пікантним відео

1.1т Читати матеріал російською

Російська модель Ірина Шейк, яка нещодавно розлучилася з актором Бредлі Купером, розбурхала мережу пікантним роликом.

Відповідне відео зірка опублікувала в своїх Instagram. Вона пройшлася вулицею, як на подіумі, в дуже екстравагантному образі (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Ірина Шейк

Ірина Шейк

instagram / irinashayk

Зокрема, Шейк була одягнена в чорні колготки в дрібний горошок, стрінги, бюстгалтер і глянсову куртку. Образ прикрашали високі підбори і червона помада. Шанувальників буквально звели з розуму хода і погляд пантери.

Ірина Шейк у пікантному образі

Ірина Шейк у пікантному образі

Кадр із відео

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"Як з похмілля": Шейк приголомшила мережу зовнішнім виглядом

"Чудово", "Чорт забирай", "Королева", "Краща модель у світі", "В якийсь момент зловив себе на тому, що подивився це раз 20", – відреагували шанувальники.

В білизні та на підборах: Ірина Шейк розбурхала шанувальників пікантним відео
В білизні та на підборах: Ірина Шейк розбурхала шанувальників пікантним відео
В білизні та на підборах: Ірина Шейк розбурхала шанувальників пікантним відео
В білизні та на підборах: Ірина Шейк розбурхала шанувальників пікантним відео

Walking into the weekend like .. 💋

Публікація від irinashayk (@irinashayk)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шейк знялася у відвертій фотосесії з абсолютно голими грудьми, викликавши ажіотаж гарячими знімками.

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Особа
Ірина Шейк
Місце
Росія
Теги
модель шоу-бизнес
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