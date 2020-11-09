В Америці помер популярний ведучий з українським корінням Алекс Требек
У США на 80 році життя помер популярний тележурналіст українського походження Алекс Требек.
Причиною смерті стало захворювання – рак печінки. У знаменитості була четверта стадія. Про це повідомила пресслужба шоу "Jeopardy!" на сторінці в Twitter.
Як стало відомо, Требек "мирно помер вдома" в оточенні родини та друзів в Лос-Анджелесі.
Нагадаємо, Алекс Требек був незмінним ведучим даного ігрового шоу з 1984 року. Він отримав безліч нагород і премій.
Також відомо, що зірка народився в Канаді. Його батько Джордж Едвард Требек (справжнє прізвище Теребійчук) був українським іммігрантом і уродженцем села Нуйно. А мати Алекса була канадкою з французьким корінням.
Як повідомляв OBOZREVATEL, російська співачка захворіла коронавірусом і померла відразу після пологів.