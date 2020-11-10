В Америці обрали нову "Міс США": в мережі розгорівся скандал через одну деталь

В Америці провели загальнонаціональний конкурс краси "Міс США". Переможницею стала 22-річна Ася Бренч – представниця штату Міссісіпі.

За всю історію конкурсу вона є першою афроамериканкою, яка завоювала титул "Міс Міссісіпі США", пише "The Daily Beast".

Так, Бренч виступає за те, щоб американцям дозволили володіти зброєю, але дівчина закликає посилити заходи з навчання людей безпечного з ним поводження, зобов'язавши їх проходити спеціальні курси.

22-річна "Міс США" Ася Бренч Твіттер Асі Бренч

Також відомо, що Ася виступає за тюремну реформу в країні, але при цьому її батько сидить у в'язниці та вийде на волю в 2022 році.

22-річна "Міс США" Ася Бренч виступає за тюремну реформу в країні "The Daily Beast"

У мережі деякі користувачі залишилися незадоволеними перемогою дівчини. Це пов'язано з тим, що нова "Міс США" як "Міс Міссісіпі" брала участь у зустрічі з президентом Дональдом Трампом з приводу вищевказаної реформи. Також вона співала національний гімн на одному з мітингів Трампа.

22-річна "Міс США" Ася Бренч "The Daily Beast"

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишню міс США, яка пішла в рестлінг, звинуватили в побитті бойфренда.