"В активному пошуку": розлучена Камінська блиснула оголеним тілом та завела мережу

Відома українська співачка Слава Камінська, яка нещодавно розлучилася з пластичним хірургом Едгаром, розбурхала шанувальників гарячими фото в купальнику.
Зірка запалила з друзями в грецькому готелі, а знімками вирішила поділитися на своїй сторінці в Instagram.
Камінська з гумором вирішила описати гарячі кадри. "Тушка гриль", "Просто з жару ... Вам може так не здаватися, мені здається, що я – богиня", "Зображую тьолочку. Типу, сексі-чіка", – пожартувала артистка.
Камінська на шезлонгу засвітила груди
instagram / babaslavka
На кадрах вона позувала в купальнику, який практично не було видно, особливо ззаду, продемонструвавши пружні сідниці, розкішний бюст і відмінний прес. Шанувальники були в захваті від оголеного тіла Камінської. Багато хто теж вирішив відповісти їй з гумором.
"Фото під назвою "в активному пошуку", "Таки да – сексі", "Красуня", "Богиня", "Баба вогонь", "Дуже секс", – написали збудженні фанати.
Камінська вилазить з басейну
instagram / babaslavka
Камінська розважається
instagram / babaslavka
Камінська розтягнулася на сонці
instagram / babaslavka
Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про розлучення Слави й Едгара з'явилася 5 червня. На сайті суду було зафіксовано, що засідання з приводу розірвання шлюбу заплановано на 12 червня, а документи подавав Едгар Камінський.
До суду прийшов тільки адвокат Едгара. Було вирішено провести наступне засідання 1 липня. Сторона Слави заявила, що хоче вирішити суперечки мирним шляхом. 2 липня стало відомо, що пара остаточно розлучилася. А Камінська пізніше вирушила до Свято-Успенського Одеського Патріаршого монастира.
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