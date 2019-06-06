"Уже всі поховали": з'явилися нові дані про стан Алібасова

Відомий російський музикант і продюсер Барі Алібасов, про смерть якого повідомляли ЗМІ, перебуває в стані медикаментозного сну, а не в комі.

Про це розповів його син Барі Алібасов-молодший у коментарі Daily Storm, уточнивши, що гадки не має про новий заповіт (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Гадки не маю, про що йдеться, він мені нічого про це не говорив. Він спить, я вийшов з його палати годину тому. Він з учорашнього вечора (5 червня. – ред.) приходив до тями. Я у нього вчора був, він спати ліг і найближчі два дні, швидше за все, не прокинеться, він під ліками", — розповів він.

Барі Алібасов в лікарні Каже Москва (фото PR-агентства "Червоне Слово")

Уточнюється, що музиканти гурту "На-На" розповіли, що продюсер житиме, не дивлячись на те, що його "всі поховали". "Зараз він знаходиться в медикаментозному сні. Це не кома, не штучна кома. Йому два дні потрібно поспати", — пояснив учасник колективу Володимир Політов.

За даними видання, він підтвердив інформацію про заповіт, згідно з яким, колектив отримує права на свою творчу спадщину.

Барі Алібасов Фото: dnpr.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

4 червня Барі Алібасов у важкому стані був екстрено госпіталізований у Москві. Він отруївся засобом для промивання труб і отримав сильний опік стравоходу.

Пізніше з'явилося відео госпіталізації потерпілого. Він отримав четвертий ступінь опіку шлунка.

Наступного ранку Алібасов був при тямі й навіть намагався жартувати, хоча йому важко було розмовляти.

Лікарі розповіли, що лікування може затягнутися, оскільки у нього почалася загальна інтоксикація, тому що рідина всмоктувалася в кров.

Увечері, 5 червня, ряд Telegram-каналів поширив інформацію, що продюсер помер, але його менеджер і син дали спростування. Також повідомлялося, що він впав у кому.

Учасник гурту "На-На" Володимир Льовкін розповів, що потерпілий потребує операції на шлунку, але втручання поки що неможливо.

6 червня з'явилася інформація, що Алібасов переписав заповіт.

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