"Уже вагітна": гола Каменських збентежила фанатів явними змінами у фігурі

Українську попдіву Настю Каменських (NK), яка нещодавно вийшла заміж за Олексія Потапенка (Потапа), запідозрили у вагітності.
Так, Настя опублікувала на особистій сторінці в Instagram фото, на якому позувала у відвертому бікіні, демонструючи свою фігуру.
Фанати зірки порахували, що її тіло дещо змінилося і припустили, що артистка завагітніла. Інші ж просто вказали, що Настя погладшала.
Настя Каменських
Instagram @kamenskux
"Мені здається чи ти вагітна?" – написали коментатори.
"Або вагітна, або дуже погладшала", – додали інші.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережі давно ходили чутки, що між Потапом і Настею Каменських є роман. У жовтні 2017-го вони повідомили, що ставлять спільну діяльність на паузу. Незадовго після цього стало відомо, що Потап розлучився.
У вересні 2018 року артисти одночасно похвалилися фото з Маямі, а в серпні вирушили разом у відпустку до Італії. Каменських періодично з'являлася на публіці з каблучкою, яка нагадувала обручку.
До останнього пара приховувала свої стосунки від публіки. Історію їхнього кохання читайте за посиланням.
23 травня відбулося довгоочікуване весілля Каменських і Потапенка, на якому були присутні більше сотні гостей і знаменитостей.
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