"Уже вагітна": гола Каменських збентежила фанатів явними змінами у фігурі

Українську попдіву Настю Каменських (NK), яка нещодавно вийшла заміж за Олексія Потапенка (Потапа), запідозрили у вагітності.

Так, Настя опублікувала на особистій сторінці в Instagram фото, на якому позувала у відвертому бікіні, демонструючи свою фігуру.

Фанати зірки порахували, що її тіло дещо змінилося і припустили, що артистка завагітніла. Інші ж просто вказали, що Настя погладшала.

Настя Каменських Instagram @kamenskux

"Мені здається чи ти вагітна?" – написали коментатори.

"Або вагітна, або дуже погладшала", – додали інші.

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