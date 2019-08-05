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"Уже вагітна": гола Каменських збентежила фанатів явними змінами у фігурі

2.4т Читати матеріал російською

Українську попдіву Настю Каменських (NK), яка нещодавно вийшла заміж за Олексія Потапенка (Потапа), запідозрили у вагітності.

Так, Настя опублікувала на особистій сторінці в Instagram фото, на якому позувала у відвертому бікіні, демонструючи свою фігуру.

Фанати зірки порахували, що її тіло дещо змінилося і припустили, що артистка завагітніла. Інші ж просто вказали, що Настя погладшала.

Настя Каменських

Настя Каменських

Instagram @kamenskux

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"Уже вагітна": гола Каменських збентежила фанатів явними змінами у фігурі

"Мені здається чи ти вагітна?" – написали коментатори.

"Або вагітна, або дуже погладшала", – додали інші.

"Уже вагітна": гола Каменських збентежила фанатів явними змінами у фігурі
"Уже вагітна": гола Каменських збентежила фанатів явними змінами у фігурі
"Уже вагітна": гола Каменських збентежила фанатів явними змінами у фігурі
"Уже вагітна": гола Каменських збентежила фанатів явними змінами у фігурі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Настя Каменських (NK)
Тег
шоу-бизнес
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Popovych Zinaida
Popovych Zinaida
Чудова фігура. А за кістками на бійню....
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