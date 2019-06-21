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"Уже подали на розлучення": Тодоренко розповіла про стосунки з чоловіком

1.4тЧитати матеріал російською

Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, розповіла про свої стосунки з чоловіком співаком Владом Топаловим.

Так, на своїй сторінці в Instagram вона розмістила спільний знімок, і зазначила, що "любить і ненавидить свого чоловіка одночасно".

Регіна Тодоренко і Влад Топалов

Регіна Тодоренко і Влад Топалов

instagram.com/reginatodorenko

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"Розлучення! Дурниці, любов потрібно ростить, доглядати, вчитися. Ви класні", "Їй що на ногу наступив?", "Оооо! Знайоме. Скорпіон в справі?", "Топалов так постарів", "А скільки йому реально років? Вигляд у нього звичайно жах", - пишуть в мережі.

Зазначимо, що сама Тодоренко в поспілкувавшись з прихильницею написала, що вони з Топаловим "вже подали на розлучення".

"Уже подали на розлучення": Тодоренко розповіла про стосунки з чоловіком
"Уже подали на розлучення": Тодоренко розповіла про стосунки з чоловіком
"Уже подали на розлучення": Тодоренко розповіла про стосунки з чоловіком
"Уже подали на розлучення": Тодоренко розповіла про стосунки з чоловіком
"Уже подали на розлучення": Тодоренко розповіла про стосунки з чоловіком
"Уже подали на розлучення": Тодоренко розповіла про стосунки з чоловіком

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Тодоренко здивувала шанувальників пікантним фото. Артистка похвалилася своїми формами і апетитною фігурою, поставши перед камерами у відвертому бікіні. Багато шанувальники Регіни зазначили, що на фотографії присутня занадто багато фотошопа і артистка виглядає неприродно.

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Особи
Регіна ТодоренкоВлад Топалов
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