"Уже подали на розлучення": Тодоренко розповіла про стосунки з чоловіком

Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, розповіла про свої стосунки з чоловіком співаком Владом Топаловим.

Так, на своїй сторінці в Instagram вона розмістила спільний знімок, і зазначила, що "любить і ненавидить свого чоловіка одночасно".

Регіна Тодоренко і Влад Топалов instagram.com/reginatodorenko

"Розлучення! Дурниці, любов потрібно ростить, доглядати, вчитися. Ви класні", "Їй що на ногу наступив?", "Оооо! Знайоме. Скорпіон в справі?", "Топалов так постарів", "А скільки йому реально років? Вигляд у нього звичайно жах", - пишуть в мережі.

Зазначимо, що сама Тодоренко в поспілкувавшись з прихильницею написала, що вони з Топаловим "вже подали на розлучення".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Тодоренко здивувала шанувальників пікантним фото. Артистка похвалилася своїми формами і апетитною фігурою, поставши перед камерами у відвертому бікіні. Багато шанувальники Регіни зазначили, що на фотографії присутня занадто багато фотошопа і артистка виглядає неприродно.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!