Уже 38 і скоро знову народить від Іглесіаса: як виглядає красуня-тенісистка Курнікова сьогодні

38-річна російська тенісистка Анна Курнікова, за інформацією ЗМІ, вагітна третьою дитиною від іспанського співака Енріка Іглесіаса.

Так, папараці зловили під свій приціл Курнікову та Іглесіаса під час відпочинку на особистій яхті. На знімку, зробленому журналом HOLA!, помітно округлий живіт спортсменки. Про те, як виглядає зараз Анна Курнікова, – далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Анна Курнікова instagram.com/annakournikova

Інформація про вагітність Анни Курнікової стала з'являтися останнім часом у багатьох ЗМІ. Так, за інсайдерською інформацією, яку отримав іспанський телеканал Telemundo Entretenimiento, третя дитина Анни Курникової і Енріке Іглесіаса має народитися в березні 2020 року.

При цьому самі Курнікова і Іглесіас, у яких вже є двоє дітей, наполегливо ігнорують подібні повідомлення.

Анна Курнікова і Енріке Іглесіас 24smi.org

І це не дивно, адже про першу вагітність спортсменки також довго не було нічого відомо. Багато хто навіть припускав, що Курнікова не виношувала двійню, а звернулася до сурогатної матері. Всі сумніви Анна розвіяла публікацією фото, де вона позує незадовго до народження двійні.

Як відомо, діти Анни Курнікової та Енріке Іглесіаса, близнюки дочка Люсі і син Ніколас, народилися 16 грудня 2017 року.

На той момент Курніковій було 36, хоча якось вона заявила, що народжувати планує тільки після 40.

Діти Анни Курнікової instagram.com/annakournikova

Анна Курнікова з сином instagram.com/annakournikova

Енріке Іглесіас з сином instagram.com/enriqueiglesias

Анна Курнікова та її син instagram.com/annakournikova

За чотири роки до появи дітей Анна Курнікова і Енріке Іглесіас переїхали в дім, побудований в найпрестижнішому районі узбережжя Майамі, в Бухті Біскейн.

Пара купила ділянку за 9 мільйонів доларів, а за будівництво і обробку віддали 11 мільйонів доларів. Поруч з котеджем є причал. Папарацці часто роблять знімки зірок то на пляжі, то на морській прогулянці на яхті.

Анна Курнікова instagram.com/annakournikova

У Інстаграм Анна Курнікова часто ділиться фото і відео її дітей, також на її сторінці досить багато відвертих знімків і знімків з собаками.

Анна Курнікова instagram.com/annakournikova

Анна Курнікова instagram.com/annakournikova

Анна Курнікова instagram.com/annakournikova

Нагадаємо, Курнікова і Іглесіас зустрілися на зйомках його кліпу на пісню Escape в 2002 році. При цьому на зйомках стався конфлікт. Як розповідала сама Курнікова, в день зйомок у неї "вискочив" герпес на губі.

І як вона його не замазувала шарами тонального крему, він все одно був помітним. Це дуже не сподобалося Енріке, який грубо заявив, що не буде "цілувати прищаву малолітку". Невідомо, як вдалося вирішити конфлікт, але кліп все ж зняли.

А після зйомок Курнікова і Іглесіас були помічені разом у клубах, незабаром стало відомо про їхні стосунки, які, до речі, поки не зареєстровані офіційним шлюбом.

Анна Курнікова и Енріке Іглесіас Getty Images

Анна Курнікова – дворазова чемпіонка турнірів "Великого шолому" в парному розряді, вона завершила кар'єру в 2003 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська телеведуча Лєра Кудрявцева різко відреагувала на заяву актора Михайла Боярського про пізнє материнство, який заявив, що "в старості народити дитину, це не мрія – це дур".

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