Ув'язнений Вайнштейн у важкому стані: він міг повторно заразитися коронавірусом

У колишнього голлівудського продюсера 68-річного Харві Вайнштейна, який відбуває ув'язнення за сексуальні злочини, погіршився стан у тюремному ізоляторі.

Як повідомляє "TMZ", він міг повторно заразитися коронавірусом.

Так, продюсер знову здав тести, результати яких ще невідомі. Відзначається, що у Вайнштейна висока температура.

Також він входить у групу ризику, так як має зайву вагу та погане здоров'я.

Харві Вайнштейн знаходиться у важкому стані в тюремному ізоляторі РБК

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