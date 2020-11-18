Ув'язнений Вайнштейн у важкому стані: він міг повторно заразитися коронавірусом
У колишнього голлівудського продюсера 68-річного Харві Вайнштейна, який відбуває ув'язнення за сексуальні злочини, погіршився стан у тюремному ізоляторі.
Як повідомляє "TMZ", він міг повторно заразитися коронавірусом.
Так, продюсер знову здав тести, результати яких ще невідомі. Відзначається, що у Вайнштейна висока температура.
Також він входить у групу ризику, так як має зайву вагу та погане здоров'я.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кілька десятків жінок заявили про домагання з боку Вайнштейна. Наприкінці травня 2018 року його випустили з-під варти під заставу в мільйон доларів.
Перед тим Вайнштейн позбувся місця у власній однойменній компанії, нинішні власники якої навіть подумували змінити її назву. Продюсеру загрожували від 10 років в'язниці до довічного ув'язнення.
У березні 2020 року суд штату Нью-Йорку засудив Харві Вайнштейна до 23 років в'язниці. Його визнали винним у сексуальному насильстві.