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14 вересня • оновлено в 02:19
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"Увійди в мене": напівгола Собчак влаштувала секс-виставу на власному весіллі. Відео 18+

3.5т Читати матеріал російською

Російська телеведуча Ксенія Собчак влаштувала еротичні танці на власному весіллі з режисером Костянтином Богомоловим.

Відповідне відео поширив Telegram-канал "Только никому" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах Собчак у відвертій білизні і з червоною підв'язкою станцювала в компанії напівроздягнених чоловіків у мантіях і портупеях. На тлі танців Собчак звучала кавер-версія композиції Ірини Аллегрової "Увійди в мене". При цьому, найпікантніші моменти танцю супроводжували характерні звуки.

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Напівгола Собчак влаштувала секс-виставу на весіллі

Напівгола Собчак влаштувала секс-виставу на весіллі

Скріншот з відео

Напівгола Собчак влаштувала секс-виставу на весіллі

Напівгола Собчак влаштувала секс-виставу на весіллі

Скріншот з відео

"Якщо після цього перформансу хтось нам у найближчі кілька місяців хоча б натякне, що Собчак вагітна, розіпнемо і спалимо на багатті!" – підписав відео автор.

Наприкінці вистави наречена наблизилася до присутніх біля сцени глядачів, кидаючи погляди в натовп і на камеру.

Собчак влаштувала секс-виставу на весіллі

Собчак влаштувала секс-виставу на весіллі

tv.ua

Увага! Відео 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали пристрасний поцілунок Собчак і Богомолова на весіллі.

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Особи
Ксенія Собчак Костянтин Богомолов
Місце
Росія
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
И вот пендосы действительно думали, что россияне проголосуют за эту млять, а не за Путина?
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