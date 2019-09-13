"Увійди в мене": напівгола Собчак влаштувала секс-виставу на власному весіллі. Відео 18+

Російська телеведуча Ксенія Собчак влаштувала еротичні танці на власному весіллі з режисером Костянтином Богомоловим.

Відповідне відео поширив Telegram-канал "Только никому" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах Собчак у відвертій білизні і з червоною підв'язкою станцювала в компанії напівроздягнених чоловіків у мантіях і портупеях. На тлі танців Собчак звучала кавер-версія композиції Ірини Аллегрової "Увійди в мене". При цьому, найпікантніші моменти танцю супроводжували характерні звуки.

Напівгола Собчак влаштувала секс-виставу на весіллі Скріншот з відео

Напівгола Собчак влаштувала секс-виставу на весіллі Скріншот з відео

"Якщо після цього перформансу хтось нам у найближчі кілька місяців хоча б натякне, що Собчак вагітна, розіпнемо і спалимо на багатті!" – підписав відео автор.

Наприкінці вистави наречена наблизилася до присутніх біля сцени глядачів, кидаючи погляди в натовп і на камеру.

Собчак влаштувала секс-виставу на весіллі tv.ua

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали пристрасний поцілунок Собчак і Богомолова на весіллі.

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