"Обличчя лусне": Успенську рознесли за невдалу пластику

Російська співачка Любов Успенська обурила прихильників зовнішнім виглядом на новій фотографії.

Так, знімок з'явився на особистій сторінці артистки в Instagram.

Любов Успенська msn.com

На фото Успенська позує в ефектній зеленій сукні та з яскравим макіяжем.

"Я сьогодні скасувала всі справи й прийняла запрошення мого друга Кір'янова Віктора Миколайовича, Президента Російської Автомобільної Федерації і відвідала урочисту церемонію нагородження чемпіонів", – підписала фото співачка.

Варто зазначити, що шанувальників обурив новий знімок Успенської. Користувачі знову звернули увагу на зміни в зовнішньому вигляді артистки, яку насилу можна впізнати на фото. На думку підписників, знаменитість переборщила з ботоксом.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ксенія Собчак довела до істерики співачку Любов Успенську під час зйомок свого нового шоу "Док-ток".

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