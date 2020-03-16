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16 березня • оновлено в 10:21
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Успенську рознесли за невдалу пластику

2.9т
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Російська співачка Любов Успенська обурила прихильників зовнішнім виглядом на новій фотографії.

Так, знімок з'явився на особистій сторінці артистки в Instagram.

Любов Успенська

Любов Успенська

msn.com

На фото Успенська позує в ефектній зеленій сукні та з яскравим макіяжем.

"Я сьогодні скасувала всі справи й прийняла запрошення мого друга Кір'янова Віктора Миколайовича, Президента Російської Автомобільної Федерації і відвідала урочисту церемонію нагородження чемпіонів", – підписала фото співачка.

Варто зазначити, що шанувальників обурив новий знімок Успенської. Користувачі знову звернули увагу на зміни в зовнішньому вигляді артистки, яку насилу можна впізнати на фото. На думку підписників, знаменитість переборщила з ботоксом.

"Обличчя лусне": Успенську рознесли за невдалу пластику
"Обличчя лусне": Успенську рознесли за невдалу пластику
"Обличчя лусне": Успенську рознесли за невдалу пластику
"Обличчя лусне": Успенську рознесли за невдалу пластику
"Обличчя лусне": Успенську рознесли за невдалу пластику
"Обличчя лусне": Успенську рознесли за невдалу пластику

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ксенія Собчак довела до істерики співачку Любов Успенську під час зйомок свого нового шоу "Док-ток".

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Автор
Анна Міхно
Особа
Любов Успенська
Місце
Росія
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Barinov Vitaly
Barinov Vitaly
Этой старушке о душе давно пора думать а она себе ботокс колет!
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