"Обличчя лусне": Успенську рознесли за невдалу пластику

Російська співачка Любов Успенська обурила прихильників зовнішнім виглядом на новій фотографії.
Так, знімок з'явився на особистій сторінці артистки в Instagram.
Любов Успенська
msn.com
На фото Успенська позує в ефектній зеленій сукні та з яскравим макіяжем.
"Я сьогодні скасувала всі справи й прийняла запрошення мого друга Кір'янова Віктора Миколайовича, Президента Російської Автомобільної Федерації і відвідала урочисту церемонію нагородження чемпіонів", – підписала фото співачка.
Варто зазначити, що шанувальників обурив новий знімок Успенської. Користувачі знову звернули увагу на зміни в зовнішньому вигляді артистки, яку насилу можна впізнати на фото. На думку підписників, знаменитість переборщила з ботоксом.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ксенія Собчак довела до істерики співачку Любов Успенську під час зйомок свого нового шоу "Док-ток".
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!