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24 квітня • оновлено в 11:03
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Успенська зі скандалом вигнала племінника з дому: в чому причина

3.6т
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Російська співачка Любов Успенська зі скандалом вигнала свого племінника Ролана з дому через зраду.

Про це пише видання Starhit.

Любов Успенська

Любов Успенська

popcornnews.ru

Так, повідомляється, що хлопець зрадив свою тітку: Ролан зливав особисту інформацію про Успенську її фан-клубу. Такий вчинок хлопця дуже не сподобався співачці, і родич зі скандалом покинув будинок.

Повідомляється, що Ролан має намір полетіти до Нью-Йорку, проте поки що хлопцеві не вдасться здійснити свій план у зв'язку з карантином через коронавірус.

Племінник Любові Успенської

Племінник Любові Успенської

Starhit

Любов Успенська з племінником

Любов Успенська з племінником

woman.ru

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Автор
Анна Міхно
Особа
Любов Успенська
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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