Успенська зі скандалом вигнала племінника з дому: в чому причина

Російська співачка Любов Успенська зі скандалом вигнала свого племінника Ролана з дому через зраду.

Про це пише видання Starhit.

Любов Успенська popcornnews.ru

Так, повідомляється, що хлопець зрадив свою тітку: Ролан зливав особисту інформацію про Успенську її фан-клубу. Такий вчинок хлопця дуже не сподобався співачці, і родич зі скандалом покинув будинок.

Повідомляється, що Ролан має намір полетіти до Нью-Йорку, проте поки що хлопцеві не вдасться здійснити свій план у зв'язку з карантином через коронавірус.

Племінник Любові Успенської Starhit

Любов Успенська з племінником woman.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що росЗМІ розсекретили нового коханого 66-річної російської співачки Любові Успенської – ним виявився 27-річний грузинський співак Леван Кбілашвілі.

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