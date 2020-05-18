Успенська заявила про війну з донькою Тетяною Плаксіною

Анна Міхно люди 10:17, 18.05.2020 Оновлено: 10:19, 18.05.2020

Російська співачка Любов Успенська зізналася, що досі не пробачила своїй доньці Тетяні Плаксіній наклеп і образи на свою адресу.

Таку заяву артистка зробила в програмі "Однажды".

Любов Успенська з донькою
kp.ru

Так, за словами 66-річної Успенської, їх конфлікт з донькою триває досі.

"У нас війна. Вона не залишила жодної зачіпки для примирення. Прошу Бога, щоб дочка забула, що я її мати. Хай забуде мене, але повернеться в свідомість. Нехай скаже: мама, не хочу тебе знати, але я успішна", – каже співачка.

Любов Успенська з донькою
rusevik.ru

Крім того, артистка зізнається, що часто плаче через проблеми з донькою:

"У мене холодне серце. Все, що сталосяце зрада. Я цього не заслужила. Я не можу сказати їй в очі, що люблю її, але я часто плачу".

Любов Успенська з донькою
starhit.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Любов Успенська звинуватила у всіх проблемах з дочкою Тетяною Плаксіною свого чоловіка Олександра.

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