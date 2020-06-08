Російська співачка Любов Успенська зізналася, що через сварки з донькою у неї погіршилося здоров'я: місяць тому вона втратила свідомість, в результаті чого отримала безліч переломів.

Про це артистка розповіла в інтерв'ю програмі "Ти не повіриш!" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Любов Успенська з донькою Фото: cosmo.ru

"Я встала вночі попити води, зайшла у ванну і втратила свідомість. Прокинулась і побачила розбиту чашку, уламки... Я лежала вся в воді на мармуровій підлозі, піднятися не могла, не було сил. Доповзла до ліжка й навіть не змогла зателефонувати до помічниць, щоб вони зайшли й хоча б щось зробили, або швидку викликали. Загалом, вранці, коли всі дізналися, я піднятися не могла, місяць я лежала, не встаючи. Уколи вранці й ввечері робили. У мене було безліч переломів", – розповіла Успенська.

Любов Успенська Скріншот з відео

За словами виконавиці, зараз вона продовжує лікування. Артистка регулярно відвідує лікарню, де їй прочищають судини головного мозку.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Любов Успенська звинуватила у всіх проблемах з донькою Тетяною Плаксіною свого чоловіка Олександра.