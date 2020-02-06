"Все життя живу в шантажі": Успенська приголомшила правдою про чоловіка

Російська співачка українського походження Любов Успенська поділилася сенсаційними подробицями особистого життя.

Так, в програмі "Прямий ефір" вона розповіла, що розлучається з чоловіком, бізнесменом Олександром Плаксіним. За словами Успенської вони вже рік не живуть разом. Зазначається, що співачка хотіла піти від чоловіка, ще коли їхній доньці Тетяні було чотири роки, але він шантажував її, погрожував, що не дасть довідку на виїзд в Росію (пара жила в Америці. – Ред.) (відео дивіться нижче).

Любов Успенська Фото: rspletniku

"Я збираюся подати на розлучення, у нас не все гладко – я ж приховувала, що ми вже рік не живемо разом. Ми часто сварилися, він людина з чорною енергетикою... Починаючи з чотирьох років Тані я хотіла з ним розлучитися, але чоловік шантажував мене, погрожував, що не дасть довідку на виїзд в Росію. Я погодилася на всі його умови, я все життя живу в шантажі", – поділилася Успенська.

Олександр Плаксін і Любов Успенська Фото: woman.ru

Крім того, вона додала, що чоловік головна людина, яка зруйнувала життя доньки та її. Успенська впевнена, що на її гроші Олександр Плаксін потурав всім примхам Тетяни, оплачуючи її шкідливі звички та небезпечні захоплення. А тепер "хоче довести співачку до могили".

"У мене таке відчуття, що мій чоловік придумав план, щоб мене знищити, довести до могили та забрати все, що у мене є", – заявила Успенська.

Любов Успенська c донькою Тетяною Фото: fakty.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що донька Любові Успенської Тетяна Плаксіна заявила про знущання з боку співачки.

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