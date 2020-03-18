Російська співачка українського походження Любов Успенська викликала бурхливі обговорення в мережі показавши дочку, яка сильно змінилася після гучного скандалу.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Успенська опублікувала відео на якому її дочка просить вибачення за свою поведінку.

"Вибачте, але їй можливо потрібен фахівець, допомога. Вам важко, навіть уявити складно, що ви відчуваєте", "Сидить читає текст. Ви їй писали його?", "Кому і що ви хочете довести викладаючи подібні відео, свідомо заздалегідь записуючи Таню, мабуть вже припускаючи загострення ситуації. Виглядає як продуманий сценарій", "Вона явно під чимось і з психікою повний треш", - пишуть в коментарях.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Любов Успенська звинуватила у всіх проблемах з дочкою Тетяною Плаксіною свого чоловіка Олександра.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram