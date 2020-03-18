Російська співачка українського походження Любов Успенська викликала бурхливі обговорення в мережі показавши дочку, яка сильно змінилася після гучного скандалу.
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Успенська опублікувала відео на якому її дочка просить вибачення за свою поведінку.
Сьогодні вийшла чергова передача, на якій продовжилося обговорення моєї сім'ї і сформованої в ній ситуації за участю Тетяни. Я хочу з вами поділитися. Ось вона Таня. За день до від'їзду до Америки, шкодує щодо свого вчинку у вигляді походу на злощасне ток-шоу, переживає, говорить про те, що її верне і нудить від цього. Зараз вона змінила свою позицію, не знаю, куди поділися ті слова і те, що вона намагалася тоді мені сказати. У той момент вона розуміла, що це був неправильний вчинок. Мабуть це підвищена увага порушило в ній відчуття, що вона важлива. Але, як каже сама Таня - за неї можуть сказати тільки її вчинки. Далі тільки час розставить все на свої місця. Якщо це та ціна, яку я повинна була заплатити за те, щоб вона стала окремою, цілісною, самостійною особою - я приймаю це. Аби вона була щаслива, здорова і реалізована. Таня завжди хотіла бути почутою, хотіла уваги. Звичайно ж я хотіла їй всього цього, але абсолютно іншим шляхом. Я поруч, у мене немає образ. І звичайно я завжди готова допомогти. Сподіваюся, що вся ця ситуація зверне увагу на її талант.
"Вибачте, але їй можливо потрібен фахівець, допомога. Вам важко, навіть уявити складно, що ви відчуваєте", "Сидить читає текст. Ви їй писали його?", "Кому і що ви хочете довести викладаючи подібні відео, свідомо заздалегідь записуючи Таню, мабуть вже припускаючи загострення ситуації. Виглядає як продуманий сценарій", "Вона явно під чимось і з психікою повний треш", - пишуть в коментарях.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Любов Успенська звинуватила у всіх проблемах з дочкою Тетяною Плаксіною свого чоловіка Олександра.
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