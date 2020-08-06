Успенська показала обличчя після пластики і налякала мережу. Відео

Російська співачка Любов Успенська поділилася з шанувальниками відео, на якому показала своє обличчя після пластичних операцій без макіяжу.

Ролик "королева російського шансону" опублікувала в своєму Instagram-акаунті. На кадрах зірка розташувалася на веранді свого будинку (відео дивіться нижче).

"Якщо немає горілки в будинку, є скільки хочеш в гастрономі. Дефіцит. З алкоголем, з ботоксом, але є морс. Горілка почекає", – весело промовила Успенська.

Багато користувачів мережі відзначили, що їх злякав зовнішній вигляд співачки.

"У вас губа на ніс залізла", "Від Успенської, яку ми знаємо, тільки очі залишилися. Що ви робите з собою? Навіщо такі губи?", "Щось сильно перекачала губи. Навіть все обличчя опухло", "Ніби перед цим місяць вживала алкоголь", "Фільм жахів", – написали в коментарях.

Успенська налякала мережу своїм зовнішнім виглядом Скриншот коментарів

Успенська налякала мережу своїм зовнішнім виглядом Скриншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Любов Успенська зізналася, що через сварки з донькою у неї погіршилося здоров'я: місяць тому вона втратила свідомість, в результаті чого отримала безліч переломів.