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Успенська показала обличчя після пластики і налякала мережу. Відео

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
3,4 т.
Успенська показала обличчя після пластичних операцій

Успенська показала обличчя після пластичних операцій. eg.ru

Російська співачка Любов Успенська поділилася з шанувальниками відео, на якому показала своє обличчя після пластичних операцій без макіяжу.

Ролик "королева російського шансону" опублікувала в своєму Instagram-акаунті. На кадрах зірка розташувалася на веранді свого будинку (відео дивіться нижче).

"Якщо немає горілки в будинку, є скільки хочеш в гастрономі. Дефіцит. З алкоголем, з ботоксом, але є морс. Горілка почекає", – весело промовила Успенська.

Багато користувачів мережі відзначили, що їх злякав зовнішній вигляд співачки.

"У вас губа на ніс залізла", "Від Успенської, яку ми знаємо, тільки очі залишилися. Що ви робите з собою? Навіщо такі губи?", "Щось сильно перекачала губи. Навіть все обличчя опухло", "Ніби перед цим місяць вживала алкоголь", "Фільм жахів", – написали в коментарях.

Успенська налякала мережу своїм зовнішнім виглядом

Успенська налякала мережу своїм зовнішнім виглядом Скриншот коментарів

Успенська налякала мережу своїм зовнішнім виглядом

Успенська налякала мережу своїм зовнішнім виглядом Скриншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Любов Успенська зізналася, що через сварки з донькою у неї погіршилося здоров'я: місяць тому вона втратила свідомість, в результаті чого отримала безліч переломів.

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