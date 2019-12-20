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20 грудня • оновлено в 15:03
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"Перевір!" Успенська без білизни зробила Гордону непристойну пропозицію

4.2т
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Російська співачка українського походження Любов Успенська запропонувала журналістові Дмитру Гордону перевірити, чи правда це, що вона не носить білизну.

Так, зірка зважилася на такий вчинок після того, як в ході інтерв'ю Гордон торкнувся цієї теми. Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі "У гостях у Гордона" (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Дмитро Гордон і Любов Успенська

Дмитро Гордон і Любов Успенська

"Чи правда це, що я не ношу білизну? Можу довести перевір. Я все життя купую шикарну білизну, мені вона подобається. Люблю відкривати ящик і дивитися на неї, але не ношу. Вона заважає", — зізналася Успенська.

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Крім того, співачка додала, що гуморист Тимур Батрутдінов вже засовував їй руку під кофту, щоб дізнатися, чи носить вона білизну.

Дмитро Гордон і Любов Успенська

Дмитро Гордон і Любов Успенська

"Були на шоу "Бар у великому місті". Мене запитала ведуча, чи робила я покупки, про які шкодую. І я розповіла про білизну, яку купую і не ношу. А Батрутдінов каже: "Правда, можна перевірити?" Засунув руку і переконався", — підсумувала Успенська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Любов Успенська в інтерв'ю Дмитру Гордону розповіла про те, що одного разу їй приснився еротичний сон з президентом РФ Володимиром Путіним.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Любов Успенська
Місце
Росія
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