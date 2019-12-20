"Перевір!" Успенська без білизни зробила Гордону непристойну пропозицію

Російська співачка українського походження Любов Успенська запропонувала журналістові Дмитру Гордону перевірити, чи правда це, що вона не носить білизну.

Так, зірка зважилася на такий вчинок після того, як в ході інтерв'ю Гордон торкнувся цієї теми. Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі "У гостях у Гордона" (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Дмитро Гордон і Любов Успенська

"Чи правда це, що я не ношу білизну? Можу довести — перевір. Я все життя купую шикарну білизну, мені вона подобається. Люблю відкривати ящик і дивитися на неї, але не ношу. Вона заважає", — зізналася Успенська.

Крім того, співачка додала, що гуморист Тимур Батрутдінов вже засовував їй руку під кофту, щоб дізнатися, чи носить вона білизну.

Дмитро Гордон і Любов Успенська

"Були на шоу "Бар у великому місті". Мене запитала ведуча, чи робила я покупки, про які шкодую. І я розповіла про білизну, яку купую і не ношу. А Батрутдінов каже: "Правда, можна перевірити?" Засунув руку і переконався", — підсумувала Успенська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Любов Успенська в інтерв'ю Дмитру Гордону розповіла про те, що одного разу їй приснився еротичний сон з президентом РФ Володимиром Путіним.

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