"Усі мріють йому заплатити": в РФ назвали найдорожчого артиста на корпоративах

Російський продюсер Євген Морозов зізнався, хто є найдорожчим артистом на корпоративах у Росії.

Також в інтерв'ю МК продюсер назвав, хто ще входить до п'ятірки найбільш високооплачуваних зірок.

sibnovosti.ru

За словами продюсера, найдорожчим артистом вважається Юрій Антонов. Його виступ на корпоративі коштує близько 250 тисяч доларів, проте музикант вкрай рідко погоджується на виступи.

"Є артист, як Юрій Антонов, якого всі хочуть, все мріють йому заплатити 250 тисяч доларів, не знають, куди йому їх принести, але не кожен може подзвонити і сказати: "Юрій Михайлович, під'їжджайте завтра в ресторан, заспіваєте нам!" Затребуваність у Юрія Антонова в кулуарах велика, але виступає на заходах він вкрай рідко. Переконати його виступити на корпоративі, в силу характеру і віку, дуже складно. Тому я б сказав, що на сьогодні саме він є найдорожчим артистом", — говорить Морозов.

Юрій Антонов КП

Також, за словами продюсера, до п'ятірки найбільш високооплачуваних зірок також увійшли Григорій Лепс, Валерій Меладзе, Лоліта Мілявська, Діма Білан, Леонід Агутін.

"Як і десять років тому, в п'ятірку найбільш високооплачуваних артистів входять Григорій Лепс, Валерій Меладзе, Лоліта Мілявська, Діма Білан, Леонід Агутін. Вони є рекордсменами по збору грошей на новорічні корпоративи. Безумовно, є такі групи, як, наприклад, "Мумій Троль", які теж виступають на корпоративах. Але не треба плутати два виступи в рік і сто виходів на сцену, як це буває у першої п'ятірки", — додав Морозов.

Валерій Меладзе МК

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