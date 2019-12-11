"Відро л*йна!" Тодоренко розридалася у Собчак через цькування в Україні

Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, розплакалася під час інтерв'ю з журналісткою Ксенією Собчак.

Відео опубліковано на офіційному Yuotube-каналі "Обережно Собчак".

Сплетник

Тодоренко заявила, що у неї в родині тема політики – табу, а її батьки досі живуть в Одесі.

"Це дуже складна тема. Складно зберігати якийсь нейтралітет. Прикро, що часто артисти стають каменем спотикання в таких ситуаціях. Все цькування падає на плечі звичайних співаків, які не розбираються в цьому всьому. Це дуже важко. Мій чоловік не може познайомитися з моїм дідусем", – сказала вона.

Скриншот із відео

Скриншот із відео

Скриншот із відео

"Мій чоловік росіянин, а я українка. І на нього точно так же може вилитися відро л*йна: "А, у тебе дружина хохлушка, зрозуміло..." Навіщо бути такими злими, я не розумію. Хіба погано, що ми об'єдналися?" – сказала співачка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Тодоренко розповіла про конфлікт з телеведучим Андрієм Бедняковим, з яким вона знімалася в проєкті "Орел і Решка".

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