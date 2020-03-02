"Залишається тільки розвести ногами": Ургант жорстко висміяв Волочкову і нарвався на критику

Російський телеведучий Іван Ургант висміяв балерину Анастасію Волочкову за її вимогу отримати пенсію від Великого театру. В мережі його розкритикували за це.

Так, Ургант заявив, що знаменитість весь час сидить на шпагаті через те, що їй не платять пенсію з 38 років – "залишається тільки розвести ногами". Про це він сказав в ефірі програми "Вечерний Ургант" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Іван Ургант і Анастасія Волочкова Скріншот з відео

"Анастасія заявила, що Великий театр відмовляється виплачувати їй пенсію. Покажіть останні фотографії. Бачите – пенсіонерка! Вона прикривається віниками. Тому що у неї не вистачає грошей на одяг. А чому вона на шпагаті весь час? А що їй залишається робити, якщо їй не платять з 38 років пенсію? Тільки розвести ногами! " – висловився Ургант.

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Іван Ургант і Анастасія Волочкова Скріншот з відео

Зазначимо, що в мережі телеведучого закидали негативними коментарями. Користувачі написали, що жарти про балерину були занадто злі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше балерина Анастасія Волочкова поділилася черговим "голим" відео і розлютила мережу.

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