Ургант жорстко висміяв ідею Лещенко заспівати з Maruv

Російський телеведучий Іван Ургант публічно посміявся над ідеєю співака Льва Лещенко заспівати в дуеті з Maruv.
Зокрема, заяву артиста про спільний дует з українкою Ургант прокоментував під час нового випуску програми "Вечірній Ургант", який був опублікований на YouTube-каналі.
Іван Ургант
vokrug.tv
"Про що це говорить? У Льва Валер'яновича почалася весна раніше, ніж у всієї планети. Якщо з'явиться дует, то це буде вибухонебезпечний коктейль сексуальності, краси, розкутості, хтивості та... Maruv", – іронічно зазначив телеведучий.
Крім того, Ургант показав фотографію можливої "репетиції дуету". На ній артисти позують у латексних чорних костюмах.
кадр з відео
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співак Лев Лещенко запропонував скандальній українці Maruv виїхати до Москви, після того, як вона привітала чоловіків з 23 лютого.
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