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27 лютого • оновлено в 09:35
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Ургант жорстко висміяв ідею Лещенко заспівати з Maruv

5.8т
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Російський телеведучий Іван Ургант публічно посміявся над ідеєю співака Льва Лещенко заспівати в дуеті з Maruv.

Зокрема, заяву артиста про спільний дует з українкою Ургант прокоментував під час нового випуску програми "Вечірній Ургант", який був опублікований на YouTube-каналі.

Іван Ургант

Іван Ургант

vokrug.tv

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"Про що це говорить? У Льва Валер'яновича почалася весна раніше, ніж у всієї планети. Якщо з'явиться дует, то це буде вибухонебезпечний коктейль сексуальності, краси, розкутості, хтивості та... Maruv",іронічно зазначив телеведучий.

Крім того, Ургант показав фотографію можливої "репетиції дуету". На ній артисти позують у латексних чорних костюмах.

Ургант жорстко висміяв ідею Лещенко заспівати з Maruv

кадр з відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співак Лев Лещенко запропонував скандальній українці Maruv виїхати до Москви, після того, як вона привітала чоловіків з 23 лютого.

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Автор
Анна Міхно
Особи
MARUV Іван Ургант
Місце
Росія
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