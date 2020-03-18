Ургант жорстко висміяв "голе" фото Шепелєва

Російський телеведучий Іван Ургант посміявся над фотографією Дмитра Шепелєва, на якій він позує голим у душі.

Так, відвертий знімок телеведучий прокоментував у новому випуску програми "Вечірній Ургант".

Іван Ургант tvc.ru

"В одній вологій кімнаті вологий ведучий намивав свої великі... фікуси. А потім прийшли охоронці ботанічного саду й сказали: "Дмитро, якщо ви не перестанете митися перед екскурсією школярів, ми повернемо вас на Перший канал!", – пожартував Ургант.

Іван Ургант посміявся над "голим" фото Шепелєва кадр з відео

Примітно, що Шепелєв не образився на жарт Івана. Більш того, Дмитро опублікував фрагмент передачі на своїй сторінці в Instagram, який супроводив підписом:

"Ну ось, варто було роздягнутися – і знову на Першому".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Іван Ургант публічно посміявся над ідеєю співака Льва Лещенка заспівати в дуеті з Maruv.

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