Ургант жорстко висміяв "голе" фото Шепелєва

Російський телеведучий Іван Ургант посміявся над фотографією Дмитра Шепелєва, на якій він позує голим у душі.
Так, відвертий знімок телеведучий прокоментував у новому випуску програми "Вечірній Ургант".
Іван Ургант
tvc.ru
"В одній вологій кімнаті вологий ведучий намивав свої великі... фікуси. А потім прийшли охоронці ботанічного саду й сказали: "Дмитро, якщо ви не перестанете митися перед екскурсією школярів, ми повернемо вас на Перший канал!", – пожартував Ургант.
Іван Ургант посміявся над "голим" фото Шепелєва
кадр з відео
Примітно, що Шепелєв не образився на жарт Івана. Більш того, Дмитро опублікував фрагмент передачі на своїй сторінці в Instagram, який супроводив підписом:
"Ну ось, варто було роздягнутися – і знову на Першому".
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Іван Ургант публічно посміявся над ідеєю співака Льва Лещенка заспівати в дуеті з Maruv.
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