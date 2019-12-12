Ургант за підсумками "нормандської зустрічі" дивно пожартував про нацистів

Ведучий Іван Ургант за підсумками "нормандської зустрічі", де вперше зустрілися президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін, дивно пожартував про німецьких нацистів, які в роки Другої світової увійшли до Парижа.

Зокрема ведучий у програмі "Вечірній Ургант" 10 грудня жартував про те, як проводили час лідери Франції та Німеччини Еммануель Макрон і Ангела Меркель, поки зустрічалися Зеленський і Путін.

"А зустріч де відбувалася – у Єлисейському палаці. А Єлисейський палац – він же стоїть на Єлисейських полях. А з іншого боку він виходить на головну шопінг-вулицю Парижа. Там що, бутики. Ну як, Ангело, чи не пробігтися у перерві. По бутиках. Адже востаннє цими бутиками німці бігали давно..." – заявив Ургант.

(Згідно зі статистикою, туристи з Німеччини посідають третю сходинку за масовістю відвідування Парижа (на перших двох місцях британці і американці)).

Потім він розповів, як Меркель там купила собі черговий синій піджак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ургант також висміяв пресконференцію російського прем'єра Дмитра Медведєва.

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