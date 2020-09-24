Ургант висміяв "таємну інавгурацію" Лукашенка і викликав фурор в мережі

Російський телеведучий Іван Ургант висміяв "таємну інавгурацію" незаконно обраного президента Олександра Лукашенка, яка відбулася 23 вересня в Мінську.

Ургант зазначив, що сам не розуміє, як інавгурація може бути "таємницею", тим більше, якщо на неї були запрошені кілька сотень людей. Про це йшлося у випуску шоу "Вечірній Ургант" на федеральному "Первом канале" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"На таємну інавгурацію були запрошені кілька сотень людей. Уявляєте, наскільки це надійні люди, що змогли зберегти все в таємниці? Он, в історії з Тарзаном всього три людини – і ніхто не втримався... І що взагалі таке "таємна інавгурація"? Це коли людина таємно стає президентом країни і на питання "Ви президент?" відповідає: "Ну, я це не афішую", – посміявся Ургант і з іронією додав, що, ймовірно, він просто "дуже скромна людина".

У шоу на росТВ "Вечірній Ургант" висміяли "інавгурацію" Лукашенка. YouTube (скріншот відео)

Іван також вказав, що інавгурація повинна була б закінчитися концертом Баскова, Буйнова та Кіркорова – ці артисти раніше публічно підтримали Олександра Лукашенка і заспівали пісню "Любимую не отдают". При цьому, після бурхливої хвилі критики в мережі, представники Буйнова та Кіркорова заявили, що виконавці не записували ніяких кліпів на підтримку Лукашенка і його режиму.

В кінці ролика Ургант зазначив, що він поки не готовий вірити в те, що "інавгурація" в Мінську все ж відбулася. За його словами, потрібно дочекатися огляду від режисера Микити Михалкова, який повинен буде розбиратися, чи використовувалася комп'ютерна графіка в ході церемонії. Відзначимо, фраза Урганта є відсиланням до недавнього виступу Михалкова, де він заявив, що протести в Мінську не були масовими, а для створення візуального ефекту використовувалася комп'ютерна графіка.

Користувачі мережі активно відреагували на відео, зазначивши, що у Урганта – дуже тонке розуміння ситуації, яка склалася в Білорусі. Серед коментаторів було багато білорусів, які висловили телеведучому подяку за підтримку і запросили його до Мінська після їхньої "перемоги над режимом".

Ургант викликав ажіотаж в мережі. YouTube (скріншот відео)

Користувачі мережі подякували Урганта за підтримку. YouTube (скріншот коментарів)

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