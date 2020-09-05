Ургант спародіював Лукашенка зі зброєю і в бронежилеті. Курйозне відео

Російський ведучий Іван Ургант спародіював президента Білорусі Олександра Лукашенка в новому сезоні шоу "Вечірній Ургант".

Артист показав пародію на президента на тлі протестів у Мінську, коли Лукашенко з'явився зі зброєю і в бронежилеті в супроводі озброєного 15-річного сина Миколи.

Курйозне відео Ургант опублікував у Twitter-акаунті шоу "Вечірній Ургант".

На кадрах видно, що телеведучий одягнутий у бронежилет і кепку, а в руках несе іграшковий пістолет. Супроводжував зірку комік Дмитро Хрустальов у військовій касці, бронежилеті і з водним пістолетом, який пародіював сина Лукашенка.

"Потужно увірвалися в новий сезон", – підписали відео коміки в соцмережі.

Користувачі мережі оцінили гумор Урганта й залишили десятки тисяч переглядів, понад тисячу лайків й сотні ретвітів.

"Це вже не зупинити", "Усі збіги випадкові", "Я зараз загину!" – писали фанати під публікацією.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що Ургант підтримав протести в Білорусі і виступив проти насильства силовиків. Відповідний пост ведучий опублікував на особистій сторінці в Instagram.

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