Ургант присоромив Собчак за відсутність маски на публіці
Російський телеведучий Іван Ургант присоромив телеведучу Ксенію Собчак, за те, що вона з'явилася на публіці без захисної маски.
Зокрема, відповідне відео опублікувала на своїй сторінці в Instagram сама Собчак.
Так, Ургант і Собчак зустрілися в будівлі телецентру Останкіно в Москві. У кадрі спочатку з'являється Іван у масці, а Ксенія знімає його. Потім телеведучий звертається до зірки:
"Ти б себе зняла, щоб люди подивилися, як ти без всього".
На що Собчак повернула камеру на себе й пояснила, що вона без маски, тому що здавала аналізи. На що Ургант сказав:
"Ні, ти просто здала вже".
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Іван Ургант прокоментував новину про те, що у 74-річного Євгена Петросяна та його 31-річної дружини Тетяни Брухунової народився первісток.