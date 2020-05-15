Головна Новини
16 травня • оновлено в 03:30
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Ургант показав фото дочки в її День народження

7.8т
Читати матеріал російською

Російський телеведучий Іван Ургант показав фото дочки Ніни, якій 15 травня виповнилося 12 років.

Знімок ведучий розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Ургант показав фото дочки в її День народження

I❤️12

Публікація від Іван Ургант (@urgantcom)

Зазначимо, що Ургант часто показує фотографії своєї дочки Ніни. Дівчинка народилася в 2008 році й отримала ім'я на честь бабусі ведучого.

Ургант показав фото дочки в її День народження

instagram.com/urgantcom

Ургант показав фото дочки в її День народження

instagram.com/urgantcom

Ургант показав фото дочки в її День народження

instagram.com/urgantcom

Ургант показав фото дочки в її День народження

instagram.com/urgantcom

Ургант показав фото дочки в її День народження

instagram.com/urgantcom

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Іван Ургант посміявся з фотографії телеведучого Дмитра Шепелєва, на якій він позував голим у душі.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Автор
Марія Дідик
Особа
Іван Ургант
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
14
12
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 17 330.

    Вилікувалися: 4473. Померли: 476.

  • У світі захворіли понад 4,5 млн осіб, загинули – майже 305 тисяч.

  • У Києві стався масштабний спалах коронавірусу – в інтернаті захворіла 81 особа.

  • Медики закликали утриматися від поцілунків і сексу після коронавірусу: названий термін.

  • Виявилося, що коронавірус залишається в повітрі навіть після спілкування з безсимптомним хворим.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги