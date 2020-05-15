Ургант показав фото дочки в її День народження

Російський телеведучий Іван Ургант показав фото дочки Ніни, якій 15 травня виповнилося 12 років.

Знімок ведучий розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Зазначимо, що Ургант часто показує фотографії своєї дочки Ніни. Дівчинка народилася в 2008 році й отримала ім'я на честь бабусі ведучого.

instagram.com/urgantcom

instagram.com/urgantcom

instagram.com/urgantcom

instagram.com/urgantcom

instagram.com/urgantcom

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Іван Ургант посміявся з фотографії телеведучого Дмитра Шепелєва, на якій він позував голим у душі.

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