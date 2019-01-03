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Ургант поголився налисо: мережа в шоці

8.9тЧитати матеріал російською

Російський телеведучий, комік і шоумен Іван Ургант здивував шанувальників радикальною зміною іміджу.

Так, на своїй сторінці в Instagram він опублікував пост, де не тільки похвалився подарунком від улюбленої дружини, але і здивував шанувальників лисою головою.

"Ну, Наталка! Уявляєте, чекав мене під ялинкою. Справжній #голубойургант. З Новим Роком! Ви найуважніші і найкращі. Я швидко", — написав телеведучий.

Ургант поголився налисо: мережа в шоці

Зазначимо, що шанувальники одразу ж почали коментувати публікацію і питати, чи дійсно Іван поголився, чи це був жарт.

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Ургант поголився налисо: мережа в шоці

"А ви чого це лисий?", "А ви реально підстригалися? І звідки така шишка на маківці?", "Це що, жарт такий?", "Одним лисим більше", "Занадто лисий", "Краще поголив би бороду", "Навіщо поголився?", "Іване, що з вами?", — написали люди.

Ургант поголився налисо: мережа в шоці
Ургант поголився налисо: мережа в шоці
Ургант поголився налисо: мережа в шоці
Ургант поголився налисо: мережа в шоці
Ургант поголився налисо: мережа в шоці
Ургант поголився налисо: мережа в шоці
Ургант поголився налисо: мережа в шоці
Ургант поголився налисо: мережа в шоці

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеведучий Іван Ургант на російському телеканалі обурив мережу жартом про те, що Росія вдарить гіперзвуковою ракетою "Авангард" по США.

Особа
Іван Ургант
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