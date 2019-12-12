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12 грудня • оновлено в 15:46
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Ургант після зустрічі Зеленського й Путіна напророчив перезнімання "Сватів"

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Ведучий Іван Ургант після зустрічі президента України Володимира Зеленського й президента Росії Володимира Путіна пройшовся по серіалу "Свати".

Зокрема, ведучий у програмі "Вечірній Ургант" 10 грудня коментував новину про те, що російських дачників зобов'яжуть законом підтримувати добросусідські стосунки.

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"Уже не можна телефонувати в міліцію і говорити: у мене дим, запах шашлику і шум свята. Заарештуйте їх, посадіть їх... І виходить, що тепер – серіал "Свати" доведеться повністю перезнімати. Таке відчуття, що це рішення теж нормандської четвірки", - пожартував Ургант.

Читайте також, як Ургант за результатами "нормандської зустрічі" дивно пожартував про нацистів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ургант також висміяв пресконференцію російського прем'єра Дмитра Медведєва.

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Особи
Іван Ургант Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Росія
Теги
серіал Свати
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