Ургант підтримав протести в Білорусі й виступив проти насильства силовиків
Ведучий російського "Першого каналу" Іван Ургант підтримав жителів Білорусі, які протестують, і виступив проти насильства над громадянами країни з боку силовиків.
Відповідний пост Ургант опублікував на особистій сторінці в Instagram, зізнавшись також в любові до країни.
"Ненавиджу насильство! І люблю Білорусь!" – емоційно написав ведучий федерального телебачення РФ.
Свій пост він доповнив фотографією з біло-червоно-білим прапором Білорусі, який був державним символом республіки в 1991-1995 роках. У коментарях багато користувачів подякували йому за підтримку білорусів.
Нагадаємо, що протести в Білорусі підтримали багато українських і всесвітньо відомих зірок. Так, серед них – українка Оля Полякова, американський співак і актор Джаред Лето, мільярдер і підприємець Ілон Маск. Серед багатьох російських артистів протести також викликали ажіотаж. Цікаво, що серед росіян протести в Білорусі підтримали здебільшого коміки.
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