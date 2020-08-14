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Ургант підтримав протести в Білорусі й виступив проти насильства силовиків

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
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Ведучий 'Першого каналу' Ургант підтримав Білорусь

Ведучий "Першого каналу" Ургант підтримав Білорусь. Колаж

Ведучий російського "Першого каналу" Іван Ургант підтримав жителів Білорусі, які протестують, і виступив проти насильства над громадянами країни з боку силовиків.

Відповідний пост Ургант опублікував на особистій сторінці в Instagram, зізнавшись також в любові до країни.

"Ненавиджу насильство! І люблю Білорусь!" – емоційно написав ведучий федерального телебачення РФ.

Ургант підтримав Білорусь

Ургант підтримав Білорусь Instagram Івана Урганта

Свій пост він доповнив фотографією з біло-червоно-білим прапором Білорусі, який був державним символом республіки в 1991-1995 роках. У коментарях багато користувачів подякували йому за підтримку білорусів.

Ургант підтримав протести в Білорусі й виступив проти насильства силовиків

Ургант підтримав протести в Білорусі й виступив проти насильства силовиків Instagram Івана Урганта

Ургант підтримав протести в Білорусі й виступив проти насильства силовиків

Ургант підтримав протести в Білорусі й виступив проти насильства силовиків Instagram Івана Урганта

Ургант підтримав протести в Білорусі й виступив проти насильства силовиків

Ургант підтримав протести в Білорусі й виступив проти насильства силовиків Instagram Івана Урганта

Нагадаємо, що протести в Білорусі підтримали багато українських і всесвітньо відомих зірок. Так, серед них – українка Оля Полякова, американський співак і актор Джаред Лето, мільярдер і підприємець Ілон Маск. Серед багатьох російських артистів протести також викликали ажіотаж. Цікаво, що серед росіян протести в Білорусі підтримали здебільшого коміки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

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