Ургант назвав "ідіотською помилкою" свій жарт про вбитого через листування чоловіка

Російський телеведучий Іван Ургант зателефонував родині загиблого через листування в батьківському чаті волгоградця Романа Гребенюка й попросив вибачення за жарт, що прозвучав в ефірі програми "Вечірній Ургант".

Нагадаємо, що знаменитість, прочитавши заголовок новини "Жителя Волгограда побили через конфлікт у батьківському чаті", іронічно зазначив, що це "чудово, дуже добре", тому що це означає, що "люди почали повертатися з онлайну в офлайн". Незабаром Ургант заявив, що не був повністю обізнаний про трагічність ситуації й назвав жарт "ідіотською помилкою". Про це повідомляє видання "КП" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Була допущена недбала помилка. Люди, які відповідають за новини, які потрапляють в монолог і над якими ми жартуємо, вони в цю новину не заглибилися й не вчитались. Ми жартували над заголовком "чоловік вдарив чоловіка після розмови в батьківському чаті". Відповідно, ніхто з нас не розумів в цей момент, що чоловік знаходиться реанімації... Ця ідіотська помилка виключно з нашої вини. І звичайно, подібних речей ми не просто не хочемо допускати – ми вважаємо неприпустимим жартувати над людським життям, здоров'ям й такою трагічною ситуацією", – заявив телеведучий.

Він також висловив співчуття близьким Романа Гребенюка і заявив, що винні у загибелі чоловіка повинні бути покарані.

"Не думаю, що мій дзвінок щось в їхньому житті виправив. Але, принаймні, я пояснив їм, що не був в курсі того, як розвивалася ситуація після бійки. Я подзвонив і чесно розповів, як все сталося, і висловив свої співчуття. Тому що по-іншому не може бути: так зробила би будь-яка нормальна людина, коли на рівному місці людину раптом позбавляють життя", – підсумував він.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Іван Ургант прокоментував новину про те, що у 74-річного Євгена Петросяна і його 31-річної дружини Тетяни Брухунової народився первісток.