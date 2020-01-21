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21 січня • оновлено в 11:38
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"Ургант хоч нормальний": Охлобистін атакував зірок РФ, які "принижують" росіян

3.7т
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Скандально відомий російський актор Іван Охлобистін висловився з приводу заяв російських зірок на адресу Росії і її жителів.

Так, як передає Царьград, Охлобистін прокоментував висловлювання актриси Юлії Ауг, екс-учасниці "Дом-2" Олени Водонаєвої і телеведучого Івана Урганта.

Іван Охлобистін

Іван Охлобистін

РІА Новини

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Зокрема, як зазначає видання, Ауг заявила, що 90-ті роки в порівнянні з тим, що робиться в країні зараз, виглядають "милими", а не такими кривавими, як здавалося недавно. У свою чергу Водонаєва образила росіян заявою про "бидло", яке не гідне народжувати. А Ургант розлютив активістів жартами про Різдво і Ісуса Христа в ефірі "Вечірнього Урганта".

"Ургант – людина мало в цьому поінформована, він не звернув уваги. Ну, буде знати допуск. Він хоч нормальний. А от щодо інших... Ми самі винні, що їх називають "відомими людьми". Ну хто вони? Хто всі ці люди? Які заслуги дають їм право якось висловлюватися, якось оцінювати? Все оцінювати – це не привілей хорошої людини, нормального християнина, мусульманина або іудея. Все одно, в усіх релігіях це однаково. Оцінка – це погано. Але звідки право у цих людей? Тому що вони медійні? Тому що у них широка аудиторія мовлення?", – заявив Охлобистін.

Іван Охлобистін

Іван Охлобистін

РІА Новини

Примітно, що через деякий час актор доповнив свій коментар. Правда, зробив це вже на своїй сторінці Вконтакте.

"Ми самі цю тенденцію створили, звівши в ранг знаменитостей, повій і божевільних. Нас не цікавить світ істинної культури, нам не цікаві нормальні люди, нас тішать збочення і чужі біди. Ми поклоняємося випадковим людям без заслуг, талантів, принципів і хоч якихось натяків на інтелект. Наші діти копіюють дешевих одноденок, захоплюючись, як вдало склалося у них життя, при повній відсутності затраченої праці. Альфонси і збоченці полемізують з телевізійних екранів про політику і культуру, нарівні з поважними експертами. Ескортниці вчать багатодітних матерів життю. Піком цього можна вважати історію дев'ятнадцятирічної ідіотки, яка продала свою цноту через інтернет. Ласкаво просимо в пекло!", – пише Охлобистін.

Іван Охлобистін

Іван Охлобистін

Телепрограма

"Їх не треба критикувати в ефірах федеральних каналів і в матеріалах глянцевих видань. Про них взагалі не потрібно згадувати. А треба ці канали і журнали штрафувати за появу на їх інформаційних площах асоціально налаштованих суб'єктів. Можливість впливати на численну аудиторію мають право тільки люди своєю працею, розумом і талантом", – вважає актор.

Іван Охлобистін

Іван Охлобистін

Film.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Іван Охлобистін відповів на слова телеведучої і моделі Олени Водонаєвої, яка закликала росіянок не народжують рабів.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Іван Охлобистін
Місце
Росія
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Этот поп-расстрига в оранжевых очках, простуженный на всю голову с циклотимическим расстройством (при котором пациент испытывает колебания настроения между неотчётливой (близкой к дистимической) депрессией и гипертимией. И этот человек дает какие-то "советы космического масштаба и космической же глупости".
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3
1
Федераст Пукинец
Федераст Пукинец
Охлобыстин, иди в Рай подальше(((
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2
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Сделали из шлюхи инфлюенсера, потом давай её по федеральным каналам таскать. Выразительница мнений, создательница трендов, совесть общества! Охренеть. Водохлебова - вообще никто. Даже петь и плясать не умеет. Чистой воды паразит.
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