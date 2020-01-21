"Ургант хоч нормальний": Охлобистін атакував зірок РФ, які "принижують" росіян

Скандально відомий російський актор Іван Охлобистін висловився з приводу заяв російських зірок на адресу Росії і її жителів.

Так, як передає Царьград, Охлобистін прокоментував висловлювання актриси Юлії Ауг, екс-учасниці "Дом-2" Олени Водонаєвої і телеведучого Івана Урганта.

Іван Охлобистін РІА Новини

Зокрема, як зазначає видання, Ауг заявила, що 90-ті роки в порівнянні з тим, що робиться в країні зараз, виглядають "милими", а не такими кривавими, як здавалося недавно. У свою чергу Водонаєва образила росіян заявою про "бидло", яке не гідне народжувати. А Ургант розлютив активістів жартами про Різдво і Ісуса Христа в ефірі "Вечірнього Урганта".

"Ургант – людина мало в цьому поінформована, він не звернув уваги. Ну, буде знати допуск. Він хоч нормальний. А от щодо інших... Ми самі винні, що їх називають "відомими людьми". Ну хто вони? Хто всі ці люди? Які заслуги дають їм право якось висловлюватися, якось оцінювати? Все оцінювати – це не привілей хорошої людини, нормального християнина, мусульманина або іудея. Все одно, в усіх релігіях це однаково. Оцінка – це погано. Але звідки право у цих людей? Тому що вони медійні? Тому що у них широка аудиторія мовлення?", – заявив Охлобистін.

Іван Охлобистін РІА Новини

Примітно, що через деякий час актор доповнив свій коментар. Правда, зробив це вже на своїй сторінці Вконтакте.

"Ми самі цю тенденцію створили, звівши в ранг знаменитостей, повій і божевільних. Нас не цікавить світ істинної культури, нам не цікаві нормальні люди, нас тішать збочення і чужі біди. Ми поклоняємося випадковим людям без заслуг, талантів, принципів і хоч якихось натяків на інтелект. Наші діти копіюють дешевих одноденок, захоплюючись, як вдало склалося у них життя, при повній відсутності затраченої праці. Альфонси і збоченці полемізують з телевізійних екранів про політику і культуру, нарівні з поважними експертами. Ескортниці вчать багатодітних матерів життю. Піком цього можна вважати історію дев'ятнадцятирічної ідіотки, яка продала свою цноту через інтернет. Ласкаво просимо в пекло!", – пише Охлобистін.

Іван Охлобистін Телепрограма

"Їх не треба критикувати в ефірах федеральних каналів і в матеріалах глянцевих видань. Про них взагалі не потрібно згадувати. А треба ці канали і журнали штрафувати за появу на їх інформаційних площах асоціально налаштованих суб'єктів. Можливість впливати на численну аудиторію мають право тільки люди своєю працею, розумом і талантом", – вважає актор.

Іван Охлобистін Film.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Іван Охлобистін відповів на слова телеведучої і моделі Олени Водонаєвої, яка закликала росіянок не народжують рабів.

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