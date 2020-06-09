Улюблені українські страви зірок: що відомо про гастрономічні слабкості

Українська кухня настільки смачна і різноманітна, що іноді просто неможливо відмовити собі в улюбленій страві. І наші зірки не стали винятком.

Ведучі програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Лілія Ребрик і Анатолій Анатоліч розповіли, які страви асоціюються у наших зірок з різними українськими містами, пише "Сегодня".

Ольга Сумська, Jerry Heil і Павло Зібров

Ольга Сумська

Відома українська актриса Ольга Сумська народилася у Львові, живе в Києві, але душа її віддана Запоріжжю.

Ользі дуже подобається юшка з судака, яку її тато варив прямо на Хортиці. І ще одна улюблена страва – це заливне із судака в томаті за рецептом її мами.

Ольга Сумська KP.UA

Павло Зібров

Народний артист України Павло Зібров родом з Вінницької області. Коли йому було 9 років він переїхав до столиці. Київ, звичайно, багатий на різну смакоту, але артист останнім часом не в захваті від цих вишуканих страв.

Йому дуже запам'ятався концерт в Миргороді. Коли прихильниця винесла йому миску з величезною кількістю вареників різних видів. І з тих пір Павло згадує їх і з трепетом у душі і хоче спробувати ще.

Павло Зібров Smachno.ua

Jerry Heil

Молода українська співачка Jerry Heil народилася під Києвом, в Василькові. Останні пару років дівчина працює і живе в Києві, за цей час вона встигла дуже прив'язатися до міста.

Одну-єдину страву, котора асоціюється зі столицею, артистка не змогла назвати, до того ж всі вони абсолютно нетрадиційні, так як дівчина вегетаріанка і сироїд.

Jerry Heil Бабель

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зізнався: в столиці найкраща каву. Глава країни згадав і про своє рідне місто. Кривий Ріг він асоціює з неймовірно смачним маминим борщем.

Володимир Зеленський Українська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 3 червня у час візиту до Хмельницького відвідав місцеве кафе. Пізніше гарант погодився сплатити штраф за порушення карантину в кафе Хмельницького.