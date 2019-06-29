"Укушу за жопку": Кароль викликала ажіотаж в мережі новим знімком

Українська співачка Тіна Кароль оприлюднила в мережі новий знімок, на якому вона в коротких шортах біжить по пляжу.

Фотографію вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На момент публікації новини знімок зібрав майже 30 тис. лайків і безліч коментарів.

Тіна Кароль instagram.com

Користувачі назвали знімок сонячним і похвалили співачку: "Неймовірна енергія передається через фото", "Горіх зачьотний!", "Ідеал!!!", "Ааааааааа чому це так красиво", "Шикарна", "Укушу за жопку, Тіну", "Фотограф з глузду з'їхав, поки знімав", "Ангел".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль засвітила груди в пікантній фотосесії.

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