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"Укушу за жопку": Кароль викликала ажіотаж в мережі новим знімком

6.3тЧитати матеріал російською

Українська співачка Тіна Кароль оприлюднила в мережі новий знімок, на якому вона в коротких шортах біжить по пляжу.

Фотографію вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На момент публікації новини знімок зібрав майже 30 тис. лайків і безліч коментарів.

Тіна Кароль

Тіна Кароль

instagram.com

Користувачі назвали знімок сонячним і похвалили співачку: "Неймовірна енергія передається через фото", "Горіх зачьотний!", "Ідеал!!!", "Ааааааааа чому це так красиво", "Шикарна", "Укушу за жопку, Тіну", "Фотограф з глузду з'їхав, поки знімав", "Ангел".

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"Укушу за жопку": Кароль викликала ажіотаж в мережі новим знімком
"Укушу за жопку": Кароль викликала ажіотаж в мережі новим знімком
"Укушу за жопку": Кароль викликала ажіотаж в мережі новим знімком
"Укушу за жопку": Кароль викликала ажіотаж в мережі новим знімком
"Укушу за жопку": Кароль викликала ажіотаж в мережі новим знімком
"Укушу за жопку": Кароль викликала ажіотаж в мережі новим знімком
"Укушу за жопку": Кароль викликала ажіотаж в мережі новим знімком
"Укушу за жопку": Кароль викликала ажіотаж в мережі новим знімком
"Укушу за жопку": Кароль викликала ажіотаж в мережі новим знімком
"Укушу за жопку": Кароль викликала ажіотаж в мережі новим знімком
"Укушу за жопку": Кароль викликала ажіотаж в мережі новим знімком
"Укушу за жопку": Кароль викликала ажіотаж в мережі новим знімком

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль засвітила груди в пікантній фотосесії.

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Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
Теги
соцмережіфотографииInstagram
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Андропов Михаил
Андропов Михаил
Обычная рязанская баба,каких пруд пруди.
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