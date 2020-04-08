Російський композитор Аркадій Укупник зізнався, що після того, як стало відомо, що у Льва Лещенка коронавірус, він сам став вигнанцем.

Про це артист розповів у коментарі Starhit.

Аркадій Укупник starhit.ru

Так, за словами Укупника, його сусіди впевнені, що композитор тісно спілкувався з Лещенком, тому тепер обходять його стороною.

"Я з Лещенком близько не спілкувався і ніяких симптомів після зустрічі не виявив. Але коли стало відомо про його хворобу, я сам став вигнанцем. Люди з сусідніх селищ поширили інформацію про те, що я хворий, що мене шукає поліція... Коли виходив гуляти з собакою, всі від мене відсахувалися! І якби ж то цю чутку пустили рядові жителі, ні – це зробили люди, у яких є певна влада та авторитет!" – поділився артист.

Аркадій Укупник salvemusic.com

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