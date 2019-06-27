Укріанскій режисер зніме унікальні кліпи для зірок Китаю

Продакшн українського режисера і продюсера Алана Бадоєва (BADOEV TEAM) підписав контракт з великою китайською компанією N.E.W.S, що представляє інтереси азіатських артистів.

Це перше масштабне співробітництво між Україною та Китаєм в області шоу-бізнесу. Згідно з домовленостями сторін, колаборація охопить близько 25 унікальних відео файлів для китайських артистів різного калібру: від молодих бойзбендів до маститих суперзірок Піднебесної.

Переговори між українською та китайською сторонами тривали протягом року.

Алан Бадоєв Instagram Алана Бадоєва

"Перш ніж прийти до спільного знаменника, ми довго придивлялися один до одного: китайських партнерів цікавила інфраструктура українського виробництва, а нас – їх креативні та художні завдання", – кажуть виконавчі продюсери Наталя Клипа і Юлія Верткова-Пілунська.

В результаті переговорів було підписано контракт, в рамках якого було вже екранізовано два відеокліпи для молодого виконавця – вихідця з популярного бойз-бенду Nine Percent Ю Чжанцзін.

Саме з роботами від українського режисера висхідна поп-зірка почне кар'єру в якості сольного виконавця. Зйомки проходили в українській столиці, як і більшість робіт у 15-річної біографії Алана Бадоєва, який перетворив Київ на Мекку з виробництва музичних кліпів.

"Цей контракт, безумовно, початок нового етапу і рівня виробництва не тільки для мене, як режисера, а й для багатьох компаній-підрядників нашої індустрії. Для себе ж я як і раніше ставлю ті завдання, що й завжди: надати клієнтові першокласний продукт, який представлятиме його музику не тільки в Китаї, але й в усьому світі, оскільки кілька проектів, над якими ми зараз працюємо, розраховані саме на світовий реліз", – розповідає Бадоєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році Бадоєв брав невелику паузу в знімальному процесі та на чотири дні відправився до сонячної Тоскани з донькою.

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